HABER

Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.10.2019 22:04 | Son Güncelleme

Ani fren yapan tırdaki turşu bidonları yola saçıldı

İZMİR (AA) - İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ani fren yapan tırın dorsesindeki turşu dolu bidonlar çevre yoluna döküldü.

Alınan bilgiye göre, Örnekköy Mahallesi çevre yolunda seyreden 35 ELF plakalı turşu yüklü tırın sürücüsü, önündeki araçlara çarpmamak için ani fren yapınca dorsedeki turşu yüklü bidonlar brandayı delerek yola savruldu.

Olayın ardından turşular yola dökülürken, aracını durduran sürücü durumu trafik ve Karayolları ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen polis ekipleri, kaza yaşanmaması için önlem aldı.

Bir süre trafiğin kontrollü sağlandığı yoldaki temizleme çalışmalarının tamamlanmasının ardından ulaşım normale döndü.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdiİstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirdi
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniğiTerör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
izmir TIR turşu

En Çok Okunan Haberler

Suriye sınırdan son görüntü

Suriye sınırdan son görüntü

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mustafa Cengiz'den Fatih Terim'e şok yanıt

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

'Yiyorsa gelin alın' dedi! Gözaltına alındı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Göç tersine döndü! 1500 kişiye istihdam sağlandı

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

Diyarbakır’daki eylemde hareketli anlar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Mersin için korkutan deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Terör örgütü YPG/PKK'da operasyon paniği

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

Mersin’de küçük çocuğa tokat atan zanlıya ev hapsi

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

MHP'li Yıldız: ABD Büyükelçisi 'istenmeyen adam' ilan edilmelidir

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Avcılar'daki o öğrencilerin yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Yeni okulları cep telefonları ile bildirildi

Selçuk Bayraktar, Akıncı’nın yeni test görüntülerini yayınladı

Akıncı’nın yeni test görüntüleri yayınlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.