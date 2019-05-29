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Ani görme kaybına dikkat

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 11:21 | Son Güncelleme

Ani görme kayıplarının önemsenmemesinin sorunu kalıcı hale getirebileceğine dikkat çeken Hastalıkları Uzmanı Op.

Ani görme kayıplarının önemsenmemesinin sorunu kalıcı hale getirebileceğine dikkat çeken Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Böyle bir durumda ivedilikle göz uzmanına muayene olmanız görmenizi kalıcı olarak kaybetmenizi engelleyebilir’’ dedi.
Ani görme kayıplarının önemsenmesi gerektiğini vurgulayan Op. Dr. Aras Saklamaz, "Bazı kişilerin görmedeki ani değişiklikleri görmezden gelip, kendi haline bırakmakla geçeceğini düşünmesi, sorunu kalıcı hale getirebilmektedir. Halbuki bu durumda ivedilikle göz uzmanına muayene olmanız görmenizi kalıcı olarak kaybetmenizi engelleyebilir" dedi.
Ani görme kayıplarının önemli hastalıkların belirtisi olabileceğini söyleyen Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, "Bir gözde görmenin ani şekilde azalması veya kaybolması gözün görme tabakasını(retina) ilgilendiren atar veya toplar damarlarda tıkanıklık sonucu oluşabilir. Sorun ortaya çıktıktan sonraki ilk 24 saat içinde uygulanacak tedaviler çok önemlidir. Bu süre geçilirse uygulanacak tedavilerin etkinliği azalır veya hiç kalmaz. Bu hastaların hızlıca değerlendirilmesi ve tedavisi sonrası dahili yönden de değerlendirilmesi, birtakım testlerin yapılması (hipertansiyon, diyabet hastalığı, hiperkolesterolemi, pıhtılaşma bozuklukları, vs) önem arz etmektedir. Bu şekilde hastaların yine ileride vücudun değişik bölgelerinde (kalp, beyin, böbrek,) oluşabilecek damarsal problemlerin de önüne geçilmesi mümkün olmaktadır’’ dedi.

Gözün önünde aniden ışık çakması veya uçuşmaların oluşması
Gözün önünde aniden ışık çakması veya uçuşmaların oluşmasına da değinen Op. Dr. Saklamaz, bu durumun retina tabakasında oluşan yırtılma-kanama-ayrılma (retina dekolmanı) belirtisi olabileceğini ve sorun ilerlemeden uygulanacak tedavi ile kalıcı görme kayıpları veya birtakım retina ameliyatlarının önüne geçilebileceğini söyledi.
Merkezi görmede oluşan ani bulanıklık, siyah noktalar ve kırılmalar yaş tipte bir sarı nokta hastalığı belirtisi olabilceğini de dile getiren Saklamaz, tanısı konulup uygulanan tedavilerle görmenin toparlanabileceğini ifade etti.
Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Aras Saklamaz, “Objelerin sarıya dönmesi göz merceğimizin şeffaflığını yitirmesi sonucu olabilir (Katarakt). Genellikle normal yaşlanmanın bir sonucu olarak ortaya çıksa da bazen kırklı ve ellili yaşlarda da görülebilir. Bazen kendini gece araba kullanmada güçlük ve ışıkların rahatsızlık vermesi, çift görme veya mevcut gözlüklerin artık yetmemesi şeklinde de gösterebilir. Tedavi ile görme iyileştirilir. Etraf görüşün azalması genellikle göz tansiyonunun (glokom) geç dönemlerinde ortaya çıkan bir belirtidir. Ancak, göz tansiyonu genellikle sinsi seyrettiğinden kontrollerini yaptırmamış bir kişi hastalık ilerlediğinde bu şekilde sıkıntı yaşayabilir. Gözde gerginlik, bulanık görme ve ışıkların çevresinde halka görme de eşlik edebilir. Göz uzmanına hızlı bir müracaat ile tanı konulabilir” dedi.

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