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Ani hava değişiklikleri kalbi etkiliyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.10.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kardiyoloji Uzmanı Dr.

Ani hava değişiklikleri kalbi etkiliyor

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerine ve altına inmesinin, dikkat edilmemesi durumunda kalp krizi riskini arttırdığını söyledi.
Ani hava değişimlerinde yaşanan kalp krizleri hakkında bilgi veren Doruk Sağlık Grubu Kardiyoloji Uzmanı Dr. Erkan Avcı, havaların bir ısınıp bir soğuyarak kışa hazırlandığı sonbahar döneminde, sık değişen sıcaklık değerlerinden en fazla kalp hastalarının etkilendiğine dikkat çekti. Dr. Erkan Avcı, “Hava değişiklikleri, vücudumuzdaki ısı düzenleme bölgelerini daha vücudumuz yeni koşullara adapte olamadan yakalıyor ve bu durum, vücut direncimizin düşmesine sebep oluyor. Sonbahar ve ilkbahar aylarında geceyle gündüz arasındaki ısı, nem ve basınç farklılıkları uyum sağlamaya çalışan vücudu özellikle de kalp problemi olanları ciddi ölçüde tehdit ediyor” dedi.
Hava sıcaklıklarının, kalp enfarktüsü riskini tetiklediğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Avcı, şunları söyledi:
“Düşük hava basıncı, şiddetli rüzgar ve güneşli saatlerin azalışı da enfarktüs riskiyle alakalı diyor araştırmacılar. En fazla etkili olan hava durumu donma noktası altındaki hava sıcaklıkları. Bu yüzden kalp enfarktüsü riski taşıyan kişilerin soğuk havalarda dışarı çıkmamaları ve sıkı giyinmeleri önerilmektedir. Daha önce yapılan araştırmalar da ölümcül kalp krizlerinin kış aylarında arttığı ve riskin düşen sıcaklıklarla yükseldiği gösterilmişti. Yeni araştırmada diğer bazı hava faktörleri de dikkate alınmış. Özellikle havadaki sıcaklık değişimlerinin hızlı olduğu bu günlerde vücut ısımızı iyi ayarlamalıyız. Sabah saatlerinde havanın soğuk olduğu saatlerde üzerimize kalın fakat ilerleyen saatlerde çıkabilecek kıyafetler giymeliyiz. Günün ilerleyen saatlerinde de havanın ısınması ile kıyafetlerimizi ayarlamalıyız.”
Serin sabahlarda yorucu sporlardan uzak durulması gerektiği konusunda uyaran Avcı, "Soğuk havanın olumsuz etkisi, kalp koroner damarlarının soğukta daralmasıyla ortaya çıkıyor. Ayrıca soğuk havalarda grip ve solunum yollarındaki diğer enfeksiyonların da daha sık yaşanması sebebiyle kalp krizi riskinde artış yaşanabiliyor. Diğer olası faktörler arasında ise daha az bedensel hareket, beslenme de değişiklikler, D vitamini seviyesinde düşme ve kış aylarındaki depresif bozukluklar yer alıyor" diye konuştu.

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