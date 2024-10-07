Ani hava değişimi hasta ediyor! Grip vakaları hızla artıyor... Uzmanından altın değerinde tavsiyeler

Gündüzleri kısa kollu ve daha ince kıyafetler tercih edilirken akşamları ise hırka ve kalın kıyafetler giyiliyor. İşte bu ani hava değişimleri hastalıkları da beraberinde getiriyor. Yüksek ateş, halsizlik ve geçmeyen öksürük... Hastalığın pençesine düşenler soluğu acil servisinde alıyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzman isim hem belirtileri hem de hastalığa yakalanmamak için tavsiyeleri sıraladı.

Hava sıcakları bir düştü bir yükseldi. Ani hava değişimi grip vakalarını artırdı. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınması da üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılmasına neden oluyor. Değişen ısı ile birlikte vücut direnci de düşebiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

Hastalık mevsimine dair konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yıldırım, "Kalın mı giyinsem ince mi giyinsem diye tereddüt edip soğuğa maruz kalabiliyor. Vücut direnci düştüğü için boğazda normalde olan mikroplar üremeye başlıyor. Geçmeyen öksürük virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlarda, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları gibi kişilerde direnç düştüğü zaman enfeksiyon daha uzun sürüyor." ifadelerine yer verdi.

Hastalık kapınızı çalmadan hemen önce bir takım belirtilerle kendini gösteriyor.

Dr. Zeki Yıldırım o belirtileri şu şekilde sıraladı:

Burun akıntısı veya tıkanıklığı

Boğaz ağrısı

Öksürük

Nefes darlığı veya hırıltı (Akciğerlere inerse)

UYKU VE DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

Uzman isim, mevsim geçişlerindeki hava değişikliklerinden etkilenip hasta olmamak için tavsiyeleri sıraladı.

Uyumak

Dinlenmek

Dengeli beslenmek

Hastalardan uzak durmak

Bol sıvı tüketmek

Sebze ve meyve tüketmek

C vitamini miktarını artırmak

Dr. Yıldırım, hasta olduktan sonra ise "Bitki çayları, ıhlamur tüketmek boğaz ile ilgili rahatsızlıkları bir miktar hafifletebilir." dedi.