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Ani hava değişimi hasta ediyor! Grip vakaları hızla artıyor... Uzmanından altın değerinde tavsiyeler

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
07.10.2024 07:39
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Termometreler bir çıkıyor bir iniyor. Hava sıcaklığı her gün değişkenlik gösteriyor. Bu da hastalıklara doğrudan davetiye demek. Şu sıra hastanelerde büyük yoğunluk var. Soğuk algınlığı bir yandan gribal enfeksiyon bir yandan... Dikkat edilmesi gereken bu dönemde hastalıklardan nasıl korunacağını uzmanı açıkladı.

Ani hava değişimi hasta ediyor! Grip vakaları hızla artıyor... Uzmanından altın değerinde tavsiyeler

Gündüzleri kısa kollu ve daha ince kıyafetler tercih edilirken akşamları ise hırka ve kalın kıyafetler giyiliyor. İşte bu ani hava değişimleri hastalıkları da beraberinde getiriyor. Yüksek ateş, halsizlik ve geçmeyen öksürük... Hastalığın pençesine düşenler soluğu acil servisinde alıyor. Atv Ana Haber'e konuşan uzman isim hem belirtileri hem de hastalığa yakalanmamak için tavsiyeleri sıraladı.

Hava sıcakları bir düştü bir yükseldi. Ani hava değişimi grip vakalarını artırdı. Kapalı ortamlarda uzun süre kalınması da üst solunum yolu enfeksiyonlarının hızla yayılmasına neden oluyor. Değişen ısı ile birlikte vücut direnci de düşebiliyor.

BU BELİRTİLERE DİKKAT!

gribal enfeksiyon2.

Hastalık mevsimine dair konuşan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Zeki Yıldırım, "Kalın mı giyinsem ince mi giyinsem diye tereddüt edip soğuğa maruz kalabiliyor. Vücut direnci düştüğü için boğazda normalde olan mikroplar üremeye başlıyor. Geçmeyen öksürük virüslere bağlı üst solunum yolu enfeksiyonu geçiren insanlarda, şeker hastaları, tansiyon hastaları, kalp hastaları gibi kişilerde direnç düştüğü zaman enfeksiyon daha uzun sürüyor." ifadelerine yer verdi.

Hastalık kapınızı çalmadan hemen önce bir takım belirtilerle kendini gösteriyor.

Dr. Zeki Yıldırım o belirtileri şu şekilde sıraladı:

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  • Burun akıntısı veya tıkanıklığı
  • Boğaz ağrısı
  • Öksürük
  • Nefes darlığı veya hırıltı (Akciğerlere inerse)

UYKU VE DENGELİ BESLENME ÖNEMLİ

gribal enfeksiyon

Uzman isim, mevsim geçişlerindeki hava değişikliklerinden etkilenip hasta olmamak için tavsiyeleri sıraladı.

  • Uyumak
  • Dinlenmek
  • Dengeli beslenmek
  • Hastalardan uzak durmak
  • Bol sıvı tüketmek
  • Sebze ve meyve tüketmek
  • C vitamini miktarını artırmak

Dr. Yıldırım, hasta olduktan sonra ise "Bitki çayları, ıhlamur tüketmek boğaz ile ilgili rahatsızlıkları bir miktar hafifletebilir." dedi.

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grip
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