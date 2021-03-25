Ani hava değişimleriyle ilgili flaş açıklama! Adı Downburst, artık çok sık göreceğiz

Son zamanlarda akılalmaz hava olayları ile karşılaşıyoruz. Güneşli bir günün ardından dolu yağabiliyor sel baskınları oluşabiliyor. Kısa süreli ancak oldukça etkili sağanaklar su baskınlarına, normalinden daha büyük dolu yağışları da hasarlara neden oluyor.

Buna ek olarak da normallerin üzerinde ya da altında görülen sıcaklıklar, akıllara küresel ısınma etkisini getiriyor. Ancak küresel ısınmayla her ne kadar bağlantılı olsa da 'Downburst' olarak adlandırılan yeni bir kavram hayatımıza giriyor.

NTV Meteoroloji Yüksek Mühendisi Gökhan Abur, bu hava olayının ülkemiz açısından oldukça önemli bir konu olduğunu belirterek bu terimin henüz Türkçe karşılığının da olmadığı açıkladı. Son yıllarda dikkat çeken bir hava olayı olan süper hücre yağışlarının da çok konuşulduğunu ve bunun meteoroloji tahminlerine de girmeye başladığını söyleyen Abur'a göre artık gündemimizde Downburst var.

Abur, ''Bu hava olayını yavaş yavaş hissetmeye başladık. Bunu yağmur damlalarının büyümesiyle anlayabiliyoruz. Özellikle dolu dediğimiz buz parçalarının büyümesiyle çok daha iyi tanımlayabiliriz. Yani o ceviz dediğimiz dolu parçalarının çok daha büyümesi Downburst'un özelliği olarak kayda geçiyor. Süper hücreyi tanımlamasını da kullanıyorduk ama bu terim bizim için yeni'' açıklamasını yaptı.