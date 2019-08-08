Ani işitme kaybına yol açan dört hastalık

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, ani işitme kaybına dikkati çekerek, "Şeker, yüksek tansiyon, kolesterol hastalarında ve üst solunum enfeksiyonu geçirenlerde işitme kaybı olabilir" dedi.

Çamlıca Medipol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, üç günden kısa süre içinde, birbirini takip eden 3 frekansta 30 dB’den fazla sinirsel tipin ani işitme kaybı olduğunu açıkladı. Karaca, yaptığı açıklamada, kişilerde bir kulakta ani başlayan işitme kaybı veya çınlama şikayetinin oluştuğuna, bunun acilen tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ani işitme kaybının üç nedeni olduğunu ifade eden Karaca, "İlk nedenimiz vasküler yani damarsal nedenler. Yüksek tansiyon, hiperlipidemi yani kolesterol ve kan yağ miktarının yüksek olması gibi hastalıklara sahip bireylerde vücudun hemen her damarında tıkanıklık oluşma riski mevcut. Kulak sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ani başlayan işitme kayıpları oluşabilir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde diyaliz sonrası erken dönemde geçici ama zamanla kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Bunlar ani işitme kaybı sınıfına dahil olmayıp farklı yaklaşımlar gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.