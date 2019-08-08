HABER

Ani işitme kaybına yol açan dört hastalık

SAĞLIK HABERLERİ  | 08.08.2019 12:57 | Son Güncelleme

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op.

Ani işitme kaybına yol açan dört hastalık

Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, ani işitme kaybına dikkati çekerek, "Şeker, yüksek tansiyon, kolesterol hastalarında ve üst solunum enfeksiyonu geçirenlerde işitme kaybı olabilir" dedi.

Çamlıca Medipol Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Op. Dr. Servet Karaca, üç günden kısa süre içinde, birbirini takip eden 3 frekansta 30 dB’den fazla sinirsel tipin ani işitme kaybı olduğunu açıkladı. Karaca, yaptığı açıklamada, kişilerde bir kulakta ani başlayan işitme kaybı veya çınlama şikayetinin oluştuğuna, bunun acilen tedavi edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Ani işitme kaybının üç nedeni olduğunu ifade eden Karaca, "İlk nedenimiz vasküler yani damarsal nedenler. Yüksek tansiyon, hiperlipidemi yani kolesterol ve kan yağ miktarının yüksek olması gibi hastalıklara sahip bireylerde vücudun hemen her damarında tıkanıklık oluşma riski mevcut. Kulak sinirini besleyen damarların tıkanması sonucu ani başlayan işitme kayıpları oluşabilir. Ayrıca kronik böbrek yetmezliği olan kişilerde diyaliz sonrası erken dönemde geçici ama zamanla kalıcı işitme kayıpları ortaya çıkabilir. Bunlar ani işitme kaybı sınıfına dahil olmayıp farklı yaklaşımlar gerektirir" değerlendirmesinde bulundu.

Tat alma ve koku duyularında kayıp
Karaca, ikinci neden olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarını işaret ederek, "Hastaların öyküsünde genellikle yakın zamanda geçirilmiş bir üst solunum yolu enfeksiyonu öyküsü mevcut oluyor. Yakın zamanda geçirilmiş üst solunum yolu enfeksiyonları, menenjit, kabakulak enfeksiyonu, kızamık, suçiçeği, zona hastalıkları ani işitme kaybına yol açabilir. Ayrıca bu enfeksiyonlar sonrasında kişiler tat alma ve koku duyularını da kaybedebilir. Bu nedenle bu enfeksiyonlar esnasında işitme, koku alma ve tat alma duyusunda kayıp hisseden kişilerin acil olarak bir kulak burun boğaz hekimine müracaat etmeleri gerekiyor" ifadelerini kullandı.
B12 vitamin eksikliğine dikkat

İdiyopatik yani nedeni bilinmeyen ani işitme kaybının sıkça görüldüğünü belirten Karaca, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğrudan hiçbir sebep bulunamaz. Ama bu vakalarda çoğunlukla sebep yine virüsler olarak tespit edildi. Diğer yandan denge siniri tümörleri (işitme sinirine bası yaparak), beyin tümörleri, travmalar neticesinde işitme sinirinin ezilmesi veya kopması veya iç kulağın hasar görmesi, B12 vitamin eksikliği gibi nedenlerden dolayı da işitme kaybı yaşanıyor. Tüm nedenler göz önünde bulundurulduğunda bu hastalar hastaneye yatırılarak sistemik çoklu tedavi almak durumunda kalabiliyor".

Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'Burada 1 yılı 1 güne sığdırıyorlar! 'Sevmesek bu eziyet çekilmez'
Çenenizin şekli güzelliğinizi belirliyorÇenenizin şekli güzelliğinizi belirliyor
Trabzon’da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldıTrabzon’da 217 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Jennifer Lopez gitti! Dikkat çeken detay

Falcao'dan Galatasaray mesajı

Falcao'dan Galatasaray mesajı

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da otobüs kazası: Ölü ve yaralılar var

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Tanımadık, tanımayacağız

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

Adana'da kız meselesi yüzünden ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Koca'dan 12 milyonu aşkın kullanıcısı olan e-Nabız hakkında önemli açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.