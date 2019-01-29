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Ani kilo kaybı kanser belirtisi olabilir

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.01.2019 16:29 | Son Güncelleme

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm.

Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Murat Pekgöz, iştahsızlık, erken doyma, tuvalet alışkanlığının değişmesi, kilo verme gibi şikayetlerin sindirim sistemi kanserinin habercisi olabileceğini söyledi.
Sindirim sistemi, yemek borusu, mide ve kalın bağırsak kanserlerinin her geçen gün arttığını ifade eden VM Medical Park Bursa Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Murat Pekgöz, “Bu tip kanserlerde hayat tarzı değişiklikleri, doğal olmayan beslenme alışkanlıkları ve genetik yatkınlık etkili olabilir. Bazı tarama teknikleri ile kesin tanı konulabilir. Endoskopik, klonoskopik incelemelerde ucunda kamera olan ince bir hortum yardımı ile hastaların bağırsakları ve midelerindeki sıkıntılar gözlenebilmektedir. Kanser ve kanser öncesi lezyonlara teşhis konulabilmektedir. Aynı zamanda biyopsi yapılıp kesin teşhis de ortaya çıkarılmaktadır” dedi.
Kanser tedavilerinin teknolojiyle birlikte daha da önem kazandığını kaydeden Uzm. Dr. Pekgöz, “Kanser tedavisinde hastanın hayatta kalmasını etkileyen en önemli faktör, erken teşhistir. Sindirim sistemi kanserleri özellikle, oldukça agresif ve hızlı ilerlemektedir. Tanı konulduğu zaman geç kalınmış bir kanser türüdür. Bazı genel belirtileri vardır. İştahsızlık, erken doyma, tuvalet alışkanlığının değişmesi ve hızlı kilo verme gibi şikayetlerle ortaya çıkabilmektedir” uyarılarında bulundu.
Sindirim sistemi kanserlerinde tek bir branşta tedavi uygulanmadığını belirten Pekgöz, mutlaka tıbbi onkoloji, onkolojik cerrahi, radyasyon onkolojisi ve yoğun bakım gibi çeşitli branşların da yardımıyla tedavi sürecinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

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