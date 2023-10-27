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Yine sınırları zorladı! Britney Spears çırılçıplak poz verdi

27.10.2023 08:50 | Son Güncelleme:
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Şarkılarıyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Britney Spears, geçtiğimiz günlerde 'Woman in Me' kitabıyla gündeme geldi. Spears, 'anı kitabı en çok satan ünlü' olarak tarihe geçti. Son dönemde sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çeken ünlü isim son gönderisiyle gündem oldu. Britney Spears arkası dönük bir şekilde çırılçıplak poz verdi.

'Popun Prensesi' Britney Spears son dönemde her yaptığıyla olay oluyor. Geçtiğimiz günlerde “The Woman in Me” (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabını piyasaya süren ünlü isim anı kitabı en çok satan ünlü olarak şimdiden tarihe geçti. Spears, kitap anlaşmasında 12,5 milyon dolara imza attı.

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Kitap piyasaya çıkmadan önce, ön siparişte de rekor kırmış, en çok ön sipariş verilen kitap olmuştu. Yayınevi yöneticisi Cade Hudson, ön siparişte dokuz milyon kopyanın satıldığını açıklamıştı.

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Anı kitabıyla satış rekoruna imza atan Britney Spears sosyal medyadaki son paylaşımıyla büyük ses getirdi. Ünlü isim göğüslerini eliyle kapatıp arkası dönük bir şekilde çırılçıplak poz verdi.

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Bu pozunu takipçileriyle paylaşan Britney Spears kısa sürede gündem oldu. Ünlü yıldız, binlerce beğeni alan iddialı pozunu yorumlara kapattı.

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Britney Spears sosyal medya

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