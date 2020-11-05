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Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 08:32 | Son Güncelleme

Bursa’nın İnegöl İlçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı 2 genç ölümden döndü.Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Ortaköy kavşağı mevkinde meydana geldi.

Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti

Bursa’nın İnegöl İlçesi Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı 2 genç ölümden döndü.
Edinilen bilgilere göre kaza Ahmet Türkel Çevre yolu üzeri Ortaköy kavşağı mevkinde meydana geldi. Ortaköy kavşağı istikametinden İsaören kavşağına seyir halinde olan Umut Ö.(19) idaresindeki 16 KJY 96 plakalı motosiklet, aynı yöne giderken iddiaya göre aniden manevra yapan sürücüsü ve plakası belirlenemeyen otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki arkadaşı Yasin K. yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis şimdi her yerde kazaya neden olup kaçan araç ile sürücüsünü arıyor.

Ani manevra yapan otomobil kazaya yol açtı gitti

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