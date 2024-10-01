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Ani ölümlerin en sık nedeni buymuş! Belirtiler başladıktan bir saat sonra etkisini gösteriyor! İlk semptoma dikkat

01.10.2024 07:23
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Ani kardiyak ölümün en sık nedeninin tanı konulmamış kardiyovasküler hastalıklar olduğunu söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mustafa Yaşan, "Çocuklarda başlıca neden doğuştan gelen kalp hastalıkları iken erişkinlerde en sık neden koroner arter hastalığıdır. Ani kardiyak ölümde kilit nokta, ölümün ani ve beklenmedik olmasından dolayı olayın çevrede şok ve travmaya neden olmasıdır" dedi.

Ani ölümlerin en sık nedeni buymuş! Belirtiler başladıktan bir saat sonra etkisini gösteriyor! İlk semptoma dikkat

Kardiyoloji Uzmanı Uzm. Dr. Mustafa Yaşan, ani kardiyak ölüm ve kalp krizi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Ani kardiyak ölümün, semptomların başlamasından sonraki bir saat içinde ani bilinç kaybı ile kendini gösteren kardiyak nedenlere bağlı doğal ölüm olarak tanımlandığını belirten Uzm. Dr. Mustafa Yaşan, "Ani kardiyak ölümde kilit nokta, ölümün ani ve beklenmedik olmasından dolayı olayın çevrede şok ve travmaya neden olmasıdır. ABD'de yılda 300 bin kişi, Türkiye'de ise yılda yaklaşık 70 bin, günde ise 190 kişi ani kardiyak ölüm nedeniyle kaybediliyor." diye konuştu.

"EN SIK NEDENİ TANI KOYULMAMIŞ KARDİYOVASKÜLER HASTALIKLAR"

Ani kardiyak ölümün en sık nedeninin tanı konulmamış kardiyovasküler hastalıklar olduğunu söyleyen Dr. Yaşan, “Çocuklarda başlıca neden doğuştan gelen kalp hastalıkları iken erişkinlerde en sık neden koroner arter hastalığıdır. Koroner arter hastalığı kalbi besleyen damarlarda ateroskleroz denilen iltihabi yağ damlacıkları nedeniyle meydana gelen daralmalar sonucu oluşur. Bu iltihabı yağ plaklarının henüz tahmin edilemeyen bir zamanda ani olarak yırtılması ve damar içinde pıhtı oluşturması kalp krizine neden olur. Kalp krizi ise ani kardiyak ölümün ana nedenidir" şeklinde konuştu.

"GENELLİKLE İLK SEMPTOM GÖĞÜS AĞRISIDIR"

Kalp krizi sırasında genellikle hissedilen ilk semptomun göğüs ağrısı olduğunu belirten Uzm. Dr. Yaşan, “Göğüs ağrısı iman tahtasının altında, sıkıştırıcı ya da baskı tarzında olup sıklıkla terlemenin eşlik ettiği bir ağrıdır. 10 dakikadan uzun sürer ve her iki kola, karına ve çeneye yayılabilir, beraberinde bulantı, kusma, nefes darlığı olabilir" ifadelerini kullandı.

"ACİL BİR ŞEKİLDE SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALIDIR"

Kalp krizi geçiren bir hastanın yapması gereken en önemli durumun acil bir şekilde bir sağlık kuruluşuna başvurması olduğuna dikkat çeken Uzm. Dr. Yaşan şunları söyledi:

“Erken dönemde hastane başvurusu hem ölüm riskini hem de kalpte meydana gelecek kalıcı hasarı belirgin bir şekilde azaltır. Kalp krizi riski yüksek kolesterol, hipertansiyon, şeker hastalığı, ailesinde erken yaşta kalp krizi geçiren birisi olması durumlarında artıyor. Bu nedenle öncelikle yüksek kolesterol, hipertansiyon ve şeker hastalıklarını hekim kontrolünde etkin şekilde tedavi edilmesi gerekir. Düzenli hekim kontrollerine gitmek çok önemlidir. Bir diğer önemli risk faktörü ise sigaradır. Sigara mutlaka bırakılmalıdır. Düzenli hızlı tempo yürüyüş yapmak, fazla kilo almamak diğer önemli koruyucu faktörlerdir."

"COVİD AŞILARININ ETKİSİ VAR MI?"

Dr. Yaşan, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Yakın zamanda yayınlanan ve ilaç şirketleri ile ilgisi olamayan yaklaşık 10 milyon aşı olan ve olmayan kişilerin karşılaştırıldığı bir çalışmada, aşı olan kişilerde kısa ve uzun dönemde kalp hastalıklarının daha az görüldüğü saptandı. Ani kardiyak ölümü önlemek için hastanın hastaneye erken dönemde ulaştırılmasının yanı sıra; hastaneye ulaşana kadar başta beyin olmak üzere hayati organlara kan akışını idame ettirmek için kalp masajı yapılması çok önemlidir. Bu nedenle toplum genelinde kalp masajı, ilk yardım eğitimleri ve insanların kalabalık olarak bulunduğu yerlerde kardiyak şok cihazlarının olması hayatidir." (İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kalp‎
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