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Ani’de tarihi kazı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 17:26 | Son Güncelleme

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilen Ani Ören Yeri’nde arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı.Kazı çalışmalarının yeniden başladığı Ani Ören Yeri’nde Vali Türker Öksüz, birtakım incelemelerde bulundu.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne dahil edilen Ani Ören Yeri’nde arkeolojik kazı çalışmaları yeniden başladı.
Kazı çalışmalarının yeniden başladığı Ani Ören Yeri’nde Vali Türker Öksüz, birtakım incelemelerde bulundu. Vali Öksüz, Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, Müze Müdürü Yücel Kumandaş, İl Jandarma Alay Komutanı Hidayet Arıkan ve kazının danışmanlığını yapan Kafkas Üniversitesi Öğretim Üyesi Muhammed Arslan ile birlikte Ani’yi gezdi.
Kars Müze Müdürlüğü ile Kafkas Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından Ani Ören Yeri’nde yüzey araştırma kazısının yeniden başlatıldığını ifade eden Vali Türker Öksüz, “Bugün Ani Ören yerindeyiz. Ani Ören Yeri ilimizin en önemli kültürel değerlerinden birisidir. Burası 2016 yılında Dünya Kültür Miras Listesi’ne alınmış çok önemli bir ören yeri, buradaki çalışmalar zaman zaman devam etmiş geçmişte, ama bugün tekrar kazı çalışmalarımızı ve yüzey araştırmalarımızı başlatmış bulunuyoruz. Burada 23 Eylül’den itibaren kazı çalışmalarımız başladı. Ani’de yaklaşık 120 yılı aşkın süredir devam eden bir restorasyon, kazı çalışmaları ve yüzey araştırmaları var. Hacettepe Üniversitesi, Pamukkale Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Mimar Sinan Üniversitesinden öğretim üyelerimizin başkanlığında zaman zaman bu çalışmalar yapılmış ve bugüne kadar gelmiştir” dedi.
Öksüz, “Bugün bizim başlattığımız bu kazı çalışmalarımız Müze Müdürlüğümüzün başkanlığında, Kafkas Üniversitesinden Muhammed Arslan’ın danışmanlığında başlamış durumdadır. Amacımız tabii buranın hem tarihi ve kültürel önemini bir kez daha ortaya koymak ve buradaki kazı çalışmaları sonucunda bu muhteşem zenginliği, kültürel zenginliği gelecek nesillerin de istifadesine sunmak istiyoruz. Burası hepinizin bildiği gibi her yıl ziyaretçi sayısı artan çok önemli bir ören yeridir. 2017 yılında 60 bin civarında ziyaretçimiz vardı. Bunu 2018’de 95 binlere getirdik. İnanıyorum ki 2019 yılını da daha yüksek sayılarda kapatacağız” diye konuşu.
Vali Türker Öksüz, daha sonra yürütülen çalışmaları yerinde gördü. Öksüz, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alarak incelemelerini tamamladı.

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