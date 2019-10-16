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Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 10:06 | Son Güncelleme

Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, şehir polis kamerası direğini devirdi.Gaziantep - Adıyaman karayolunda seyreden Halil Özdağ idaresindeki 27 U 6198 plakalı kamyonun damperi, Yavuzeli ilçesi çıkışında aniden açıldı.

Gaziantep-Adıyaman karayolunda seyir halindeki bir kamyonun aniden açılan damperi, şehir polis kamerası direğini devirdi.
Gaziantep - Adıyaman karayolunda seyreden Halil Özdağ idaresindeki 27 U 6198 plakalı kamyonun damperi, Yavuzeli ilçesi çıkışında aniden açıldı. Damper, yolda bulunan şehir polis kamerası direğine çarptı. Damperin çarptığı direk devrilirken, kazada şans eseri yaralanan olmadı. Kaza nedeniyle karayolu çift yönlü olarak bir süre ulaşıma kapandı.
Yola devrilen şehir polis kamerası direği ve parçalarının yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı. Meydana gelen kaza nedeniyle şaşkınlığını gizleyemeyen sürücü Özdağ, "Araban ilçesine doğru gidiyordum. Seyir halinde giderken birden aracın damperi açıldı. Açıldığını fark etmeden bir gürültü duydum. Baktım direğe çarpmışım. Çok şükür iyiyim, kazayı bunla atlattık" diye konuştu.

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi

Aniden açılan damper şehir polis kamerası direğini devirdi
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