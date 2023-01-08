Aniden bastıran kar yağışı kazaya neden oldu! Görüntüler Artvin'den

Artvin'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu.

Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkide etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımına vatandaşlar koştu. Bazı sürücüler ise kaza yaptı, yoldan çıkan bir kamyonet iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede karşı yönden gelen iki araç duramayınca kazaya neden oldular.

Kimsenin yaralanmadığı kazalarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

