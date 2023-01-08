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  4. Aniden bastıran kar yağışı kazaya neden oldu! Görüntüler Artvin'den

Aniden bastıran kar yağışı kazaya neden oldu! Görüntüler Artvin'den

08.01.2023 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artvin'in Hopa İlçesi Cankurtaran mevkide akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı kazaları beraberinde getirdi. Yoldan çıkar araçları vatandaşlar iş makinesi yardımıyla kurtarırken, kayan araçlar kazaya neden oldu.

Aniden bastıran kar yağışı kazaya neden oldu! Görüntüler Artvin'den

Artvin'de beklenen kar yağışı akşam saatlerinde başladı. Özellikle şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı kazalara neden oldu.

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Hopa ilçesine bağlı Cankurtaran mevkide etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü. Hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kalırken, yardımına vatandaşlar koştu. Bazı sürücüler ise kaza yaptı, yoldan çıkan bir kamyonet iş makinesi yardımıyla kurtarıldı. Yine aynı bölgede karşı yönden gelen iki araç duramayınca kazaya neden oldular.

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Kimsenin yaralanmadığı kazalarda maddi hasar meydana geldi. (İHA)

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Artvin kar

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