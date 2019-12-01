Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşadı

Kastamonu’da ve Ilgaz Dağı’nda gündüz saatlerinde başlayan ve akşam saatlerinden itibaren şiddetini arttıran kar yağışı, yola hazırlıksız çıkan sürücülere zor anlar yaşattı. Ilgaz Dağı Milli Parkında ve kayak pistlerinde kar kalınlığı giderek yükselirken, kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı 8 santimetreyi geçti. Hava sıcaklığı ise eksi derecelere kadar düştü.

Kar yağışı sonrası Kastamonu-Çankırı-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı’nda ve Kastamonu-Çatalzeytin karayolu Yaralıgöz Mevkisinde ulaşım güçleşti. Ulaşımı açık tutabilmek için Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü ekipleri, yollardaki önlemlerini arttırdı. Karayolları ekipleri, yollarda kar küreme çalışmalarını aralıksız sürdürürken, bir yandan da kumlama ve tuzlama çalışması yaptı. Bazı araç sürücüleri, araçlarını zincir takarak ilerlemeye çalışırken, zincir takamayan sürücüler de araçlarını terk ederek, yolda bıraktı. Özellikle Kastamonu’nun çevre yolundan ve Ilgaz Dağı’ndan geçmeye çalışan tırlar, yolda kaldı.

Meteoroloji Müdürlüğünün uyarılarına rağmen kar yağışını dikkate almayan sürücüler, kar engeline takılarak, saatlerce yardım gelmesini bekledi. Bazı araçlarda, kar nedeniyle kayarak yoldan çıktı.