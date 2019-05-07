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Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:42 | Son Güncelleme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’da aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Aniden bastırdı! İstanbullular hazırlıksız yakalandı

İstanbul’un bazı ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar iş yerlerinin saçaklarına sığındı. Parkta spor yapan bazı vatandaşlar ise ağaçların altında korunmaya çalıştı. Taksim Meydanı’nda sağanak yağış sonrası vatandaşlar etrafa kaçıştı. Şemsiyesi olan vatandaşlar hızlı adımlarla metroya girerken, sokak hayvanları da yağmurdan nasibini aldı.
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Öte yandan yağmur öncesi gökyüzünün bir kısmını kara bulutlar kaplayınca megakent bir anda karanlığa büründü. Beşiktaş Bebek semalarında İstanbul Boğazının bir tarafının aydınlık diğer tarafının karanlık olması kameralara tarafından görüntülendi. Eşsiz manzarayı vatandaşlar fotoğraflamaya ihmal etmedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meteoroloji sağanak

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