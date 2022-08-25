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  4. Aniden bastırdı, kaçacak yer aradılar! Bir ilçe göle döndü: Kritik saate dikkat

Aniden bastırdı, kaçacak yer aradılar! Bir ilçe göle döndü: Kritik saate dikkat

25.08.2022 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AKOM, dün akşam için yağış uyarısı vermişti. Gece başlayan yağmur trafiği perişan etti. Dün gecenin ardından İstanbullular bu sabaha da yağmurla uyandı. Özellikle Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt bölgelerinde yağmur suları nedeniyle yollar göle döndü, Karaköy'de ise vatandaşlar yağmurdan kaçacak yer aradı. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yağışla ilgili kritik saati açıkladı. İşte çarpıcı görüntülerle İstanbul'da etkili olan sağanak yağış...

AFAD ve AKOM'dan yapılan uyarılar sonrası İstanbul'da etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Dün akşam saatlerinde bastıran yağışlar sonrası trafik felç olurken vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde aralıklı olarak yer yer etkili olan yağışlar bu sabah da devam etti.

YOLLAR GÖLE DÖNDÜ

Dün gecenin ardından İstanbullular bu sabaha da yağmurla uyandı. Neredeyse tüm kentin üzerini kara bulutlar kaplarken özellikle Başakşehir, Beylikdüzü ve Esenyurt ilçelerinde etkili olan yağışlar sonrası yollar göle döndü.

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ARAÇLAR HAREKET ETMEKTE ZORLANDI

Sabah saatlerinde işe gitmek için uyanan İstanbullular, dışarı çıktığında göle dönen yollarla karşılaştı. Özellikle ara cadde ve sokaklarda yolların sularla kaplanırken araçların hareket etmekte zorlandığı görüldü.

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ANİDEN BASTIRINCA...

Beklenen sağanak yağış Karaköy’de de etkili oldu. Aniden bastıran yağmurdan korunmaya çalışan vatandaşlar olduğu görüldü.

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ESENYURT SUYA GÖMÜLDÜ

Esenyurt'un Pınar Mahallesi'nde yağışın ardından su baskını oldu. Pınar Mahallesi'nde çok sayıda sokağı su bastı. 1272 Sokak göle döndü. Alt katlardaki dairelere sular doldu. Sokaktakiler suya gömülen motosikleti kurtarmaya çalıştı.

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CAMİYE KUM TORBALI ÖNLEM

Pınar Mahallesi'ndeki İrşad Camii'nde baskın önlemi alındı. Caminin kapısına kum torbaları yerleştirildi. Taşkın olmasın diye cami önündeki mazgal ızgaraları kaldırıldı.

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SULAR KALDIRIM SEVİYESİNDE

Öte yandan Merter'den de inanılmaz görüntüler geldi. Yağmur sularının kaldırım seviyesine yükseldiği semtte araçların trafikte ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

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METEOROLOJİ UZMANI ŞEN KRİTİK SAATİ AÇIKLADI

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, CNN Türk canlı yayınında İstanbul'daki yağışa ilişkin değerlendirmelerini ve tahminlerini paylaştı. "Beylikdüzü'nden tutun havaalanına kadar kuvvetli yağmur var" diyen Şen şöyle devam etti:

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"Her an sel veya su baskınları meydana gelebilir. Saat 15:00'e kadar bu yağmur şiddetli şekilde devam ediyor. Değişik bir sistem bu, dönerek geliyor. Bu önemli bir sistemdir ve çok fazla yağış bırakabilir."

PEŞ PEŞE UYARILAR

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada "25 Ağustos Perşembe günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor." ifadeleri kullanıldı ve vatandaşlara tedbirli olunması çağrısında bulunuldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi AKOM ise, İstanbul'da saat 13.00'ten sonra sağanak yağış ve yer yer dolu beklendiğini açıklayarak çatı uçmaları, su baskınları ve taşkınlara karşı tedbirli olunması konusunda uyardı.

(DHA)

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yağmur İstanbul sağanak
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