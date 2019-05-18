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Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2019 15:34 | Son Güncelleme

Ankara'da öğle saatlerinde aniden bastıran yağmur ve dolu cadde ve sokakları göle çevirdi, yayalara ve araçlara zor anlar yaşattı.

Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü.

Ankara'da aniden başlayan dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı

Ankara’da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.
Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.
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Ankara yağmur dolu

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