Aniden bastırdı, vatandaşlar zor anlar yaşadı

Hava sıcaklığındaki düşüş nedeniyle yağış yerini doluya bıraktı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu, yolları adeta beyaza bürüdü.
Ankara'da aniden başlayan dolu ve yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı
Ankara’da aniden başlayan yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yaz havasına aldırış edip sokağa çıkan vatandaşlar yolda buldukları kartonları kafalarına kapatarak doludan korunmaya çalıştı.
Yağışın etkisiyle yollarda su birikintileri oluşurken vatandaşlar iş yerlerine sığındı.
Vatandaşlar bu anları da cep telefonlarına kaydetti.
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