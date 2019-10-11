Aniden büyüyen benlere dikkat

İSTANBUL, (DHA) - Özellikle 35 yaşından sonra yeni oluşan benlere dikkat edilmesi gerektiğini kaydeden Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Eğer benlerinizde birdenbire sayıca artış ve büyüme varsa, mevcut benlerde renk ve boyut değişimi gelişti ise benler üzerinde kaşınma, ağrı, kanama ve yara oluşumu varsa bir hekime görünmenizde fayda var” dedi.

Vücuttaki benler melanosit adındaki deriye rengini veren hücrelerin gruplaşması ile oluşur. Benler doğumsal olabileceği gibi zaman içerisinde de ortaya çıkabilmektedir. Ailesel yatkınlık, hayat boyu maruz kalınan güneş ışığı benlerin oluşmasında ana sebeplerdir. Yine güneş ışıkları mevcut benlerde büyüme ve karakter değişimine de sebep olabilmektedir.

Doğuştan var olan ya da sonradan çıkan benlerin bazen göz ardı edilebildiğini ancak benlerin üzerindeki değişikliklerin cilt kanseri habercisi olabileceğini söyleyen Dermatolog Dr. Sibel Duysak, “Bazı benler basit, iyi huylu ve zararsızdır ancak bazıları ise zaman içerisinde büyüyüp renk ve şekil değiştirerek malin melanom denilen derinin en kötü seyirli cilt kanserine dönüşebilir. Sık gözlenmesi ve kansere çevirme potansiyellerinin de olması nedeni ile benler önemsenmeli ve hangi durumlarda hekime başvurulması gerektiği bilinmelidir” diye konuştu.