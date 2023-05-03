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Aniden çöp konteynerinden çıktı, okul müdürü neye uğradığını şaşırdı! Panikle koşarak uzaklaştı

03.05.2023 13:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’nin Batı Virginia eyaletinde bir okulun bahçesinde ilginç bir olay yaşandı. Bahçede bulunan konteynerden aniden ayı çıktı. O sırada konteynerin yanında okul müdürü bulunuyordu. Aniden konteynerden çıkan ayı okul müdürünü korkuttu. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Olay ABD’nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu’nda meydana geldi. Okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.

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KİLİDİN AÇILMASIYLA DIŞARIYA ATLADI

Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü.

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Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.

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Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü.

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Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.

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(DHA)


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