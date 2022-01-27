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Aniden ekranda belirdiler! İran'da devlet televizyonuna siber saldırı şoku

27.01.2022 18:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran devlet televizyonu siber saldırıya uğradı. İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı Kanal 1 televizyonuna yönelik siber saldırı sonucu aniden ekranda ülkede terör örgütü kabul edilen Halkın Mücahitleri Örgütü (HMÖ) liderlerinin görüntüleri belirdi.

Aniden ekranda belirdiler! İran'da devlet televizyonuna siber saldırı şoku

İran devlet televizyonu siber saldırının hedefi oldu. İran Radyo ve Televizyon Kurumuna (IRIB) bağlı Kanal 1 televizyonu yayınını sürdürürken ekrana aniden HMÖ liderleri Meryem ve Mesud Recevi'nin görüntüsü geldi.

Birkaç saniyeliğine yayında kalan görüntüde "Recevi'ye selam", "Hamaney'e ölüm" şeklinde sloganlar yer aldı.

SİBER SALDIRI AÇIKLAMASI GELDİ

Konuya ilişkin IRIB'den yapılan açıklamada, "Bilinmeyen kişi veya gruplar birkaç dakika önce Radyo ve Televizyon Kurumuna ait bazı kanallara siber saldırıda bulundu." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, Kanal 1'in yanı sıra IRIB'e bağlı Kur'an TV ile Peyam ve Cevan radyo istasyonlarının da saldırıya uğradığı kaydedildi.

HALKIN MÜCAHİTLERİ ÖRGÜTÜ NEDİR?

İran'da Şah rejimine karşı 1965'te ortaya çıkan "sosyalist" ideolojiye sahip Halkın Mücahitleri Örgütü, 1979'daki devrimden sonraki süreçte Tahran yönetimiyle yollarını ayırdı.

Bu süreçte İran'da sivil ve askeri hedeflere saldırılar düzenleyen örgüt, ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada tarafından terör örgütü kabul edildi. AB, 2009'da, ABD ve Kanada ise 2012'de örgütü terör listesinden çıkardı.

Mesud Recevi'nin 2003'te kaybolmasından bu yana örgütü, eşi Meryem Recevi yönetiyor.

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Anahtar Kelimeler:
siber saldırı İran
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