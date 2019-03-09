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Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.03.2019 22:49 | Son Güncelleme

Zeytinburnu’nda aniden şerit değiştiren otomobil ticari taksiye çarptı.

Zeytinburnu’nda aniden şerit değiştiren otomobil ticari taksiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan ticari araç 20 metre sürüklendi. Kazada 2 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye, ismi öğrenilemeyen sürücünün kullandığı 34 BST 954 plakalı otomobil Vatan Caddesi’nden Edirne istikametine gittiği sırada, Topkapı Zeytinburnu ayrımına geldiğinde şerit değiştirmek istedi. İddiaya göre orta şeritten biranda Zeytinburnu istikametine dönmek isteyen otomobil aynı yönde ilerleyen Engin B.’nin kullandığı 34 TEV 74 plakalı taksiye çarptı. Çarpma sonucu savrulan ticari taksi, yaklaşık 20 metre sürüklenerek yol kenarındaki parkın içinde durabildi. Diğer araç ise yön direğine çarparak durdu. Kaza sonrası otomobilin sürücüsü ve yanında bulunan kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı

Aniden şerit değiştirince ticari taksiye çarptı
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