ANİDEN ŞERİT DEĞİŞTİRİNCE YOL SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İstanbul-DHA

Sarıyer'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 12 Aralık'ta Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı. Orta şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araçta kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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(ARAÇ KAMERASI)

-Aracın sağ şeritten gelmesi

-Makas atması

-Kaza anı

