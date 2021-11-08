Aniden soğuyan su derdi ile uğraşmamak için en iyi termosifonlar

Özellikle de banyo yaparken sıcak su en büyük ihtiyaçlarımızdan biri. Hele de kış aylarında soğuk su ile duş almayı veya tam sıcak suyu açmışken suyun aniden soğuması ile sıçramayı kimse sevmez. Siz de aniden soğuyan su derdi ile uğraşmamak veya sıcak su beklerken meydana gelen su israfının önüne geçerek su tasarrufu yapmak istiyorsanız aradığınız çözüm elektrikli termosifonlar olabilir.

Termosifon ile İlgili Bilmeniz Gerekenler

Termosifon önerilerine geçmeden önce "Termosifon ne işe yarar?" ve "Termosifon nasıl çalışır?" gibi soruları kısaca yanıtlamakta fayda var. Termosifon, özellikle doğalgaz olmayan veya merkezi sistemle ısınmasına rağmen sıcak suyu olmayan binalarda su ısıtma amacı ile kullanılan elektrikli bir cihaz. Termosifon, öncelikle kullanıcı tarafından istenilen sıcaklığa ayarlandıktan sonra su talebine yanıt verir. İstenilen sıcaklık değerinin altına düştüğünde ise otomatik olarak devreye girerek suyu yeniden ısıtır. Ayrıca iyi bir termosifon kullanmak, sıcak su gelmesini beklerken oluşan su israfının da önüne geçerek su tasarrufu yapmanıza yardımcı olur. Dolayısıyla, termosifon kullanmanın en büyük avantajlarından biri sürekli olarak belirli bir hacimde sıcak su bulundurması ve kullanıcı talebine bağlı olarak ayarlanabilmesi.

Termosifon alırken, güvenlik önlemleri, enerji tasarrufu gibi özelliklerin yanı sıra yine aniden soğuyan su sorunu ile karşılaşmamak için, kullanım alanınıza uygun kapasitede bir cihaz seçmenizin faydalı olacağını da hatırlatalım. Cihazların kapasitesini değerlendirirken 2 kişilik bir kullanım için yaklaşık 50, 3 kişilik bir kullanım için 65, 4 ve üzeri sayıda kişinin kullanımı için ise 80 ile 100 litre arası kapasiteye sahip cihazların uygun olacağını söyleyebiliriz.

"Termosifon kaç derecede durmalı?" sorusu aklınızı kurcalıyorsa, termosifonunuzu yılın soğuk dönemlerinde en yüksek 60 derece, sıcak dönemlerinde yani yaz aylarında ise 50 derecede tutmanızı öneririz. Aniden soğuyan su derdi ile uğraşmak istemiyor ve "En iyi termosifon hangisi?" diye soruyorsanız, en iyi termosifon önerilerimize göz atabilirsiniz.

1. Sıcak su kullanırken su israfından kaçınmak isteyenlere

Isıtma sistemleri denildiğinde akla ilk gelen markalardan biri olan Demirdöküm'ün T4 Titanium 80 Lt Digital modelinde bulunan dijital ekran sayesinde ayarladığınız su sıcaklığını kolaylıkla görebilirsiniz. Demirdöküm'ün bu termosifonu, turbo ısıtıcı özelliğiyle alternatiflerine göre neredeyse %70 oranında daha hızlı su ısıtarak "Termosifon kaç saatte ısınır?" gibi bir sorunun da önüne geçiyor. Titanyum katkılı emaye ile üretilen bu ürün, malzeme kalitesiyle hijyenik ve uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. Bu termosifon modeli, magnezyum anot koruma özelliği ile de zaman içerisinde emayenin aşındığı bölgeleri magnezyum anot ile kaplayarak cihazın ömrünü uzatıyor. Demirdöküm'ün bu modelinde su sıcaklığı 6 derecenin altına düştüğünde donma modu hızlı bir şekilde devreye girerek su sıcaklığını yeniden 10 derecenin üzerine çıkarıyor. Ayrıca ECO modu sayesinde cihaz optimum sıcaklık seviyesinde çalışarak enerji tasarrufu sağlıyor, kireçlenme miktarını azaltıyor ve rezistansın ömrünü uzatıyor. Demirdöküm markasına ait bu termosifon modeli, 80 litrelik kapasitesiyle de ortalama 4 kişilik bir ailenin sıcak su ihtiyacını çok rahat bir şekilde karşılayabiliyor.

Isıtma sistemlerinin önde gelen markası Demirdöküm'ün bu termosifonunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

Güvenlik konusunda son derece titiz olanlara



Elektrikli termosifon önerisi demişken Baymak markasından da söz etmemek olmaz. Markanın en çok tercih edilen termosifon modellerinden olan Aqua Konfor 80 Lt, sahip olduğu 4 ayrı emniyet sistemi ile en üst düzeyde güvenlik sağlıyor. Ayrıca magnezyum anot koruma sistemi ile kendini korozyona karşı koruyan ve C enerji sınıfında yer alan bu cihaz, 2000 W gücünde çalışıyor. Baymak markasına ait 30-80 derece arası sıcaklık ayarına sahip bu model, 80 litrelik su kapasitesiyle kalabalık ailelerin sıcak su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Baymak'ın bu modeli uzun ömürlü olması sebebiyle de sıklıkla tercih edilen termosifonlar arasında yer alıyor.

Baymak markasının hızlı bir şekilde suyu ısıtarak sıcak su ihtiyacını karşılayan bu termosifonunu incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

3. Kaliteli ve ekonomik bir çözüm arayanlara

En iyi termosifonlar denince akla gelen ilk markalardan biri olan Demirdöküm'ün bu modeli de sıcak su sağlamak için iyi bir alternatif olabilir. Markanın Dt4 Titanium 80 Lt Basic modeli de tıpkı dijital modeli gibi uzun ömürlü bir kullanım sunuyor. 80 litrelik kapasite, magnezyum anot koruma özelliği, donma koruma emniyeti, ECO mod ve titanyum malzemeler bu termosifonda da karşımıza çıkıyor. Ancak daha ucuz bir alternatif olduğu için fiyat performans bakımından etkili bir sonuç elde etmeyi sağlıyor. İyi yalıtım, verimlilik sınıfı, yüksek enerji tasarrufu ve minimum ısı kaybı da bu cihazı muadillerinden ayıran en önemli özellikleri. Üstelik 6 barlık bir yüksek basınç emniyet ventili de mevcut!

Demirdöküm'ün Dt4 Titanium 80 Lt Basic modelini incelemek için buraya tıklayın.

4. Çok da kalabalık olmayan ailelere

Beyaz eşya kategorisinin sıklıkla tercih edilen markalarından Beko'nun BKT 500 B adını verdiği termosifon modeli titanyum kaplamalı kazanıyla öne çıkan cihazlardan. Korozyona karşı koruma özelliğiyle uzun ömürlü bir kullanım sunan termosifon, ekonomi programı ile de su tasarrufu yapmanıza yardımcı oluyor. 10-75 dereceleri arasında sıcaklık ayarı yapmanıza olanak tanıyan bu cihaz; aşırı ısınma emniyeti, yüksek basınç emniyet valfi ve susuz çalışma emniyeti gibi özellikleri ile de sizi ve ailenizi güvende tutuyor. 50 litrelik su kapasitesiyle de siz ve aileniz için yeterli bir kullanım sunuyor.

Beyaz eşya kategorisinin sevilen markası Beko'nun bu termosifon modelini incelemek için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

5. Sıcak su ve şıklığın bir arada olduğu bir ürün arayanlara

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Özellikle de sunduğu güvenlik sistemleriyle adını duyuran Ariston markasının, Thermo Pro R adını verdiği termosifonu şıklığıyla da göze hitap eden bir cihaz. Kullandığı yeni nesil termometresi sayesinde son derece kolay bir kullanımı olan bu modeli, "Termosifon nasıl kullanılır?" diye sormadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilen tankı sayesinde uzun bir süre kullanabileceğiniz bu cihaz, korozyonun da önüne rahatlıkla geçebiliyor. 1500 W gücüyle çalışan bu cihaz düşük enerji tüketimi ile öne çıkıyor. Ayrıca yüksek basınç koruma valfi ve faz ve nötr hattı aynı anda kesen iki kutuplu emniyet termostatıyla da güvenliğinizi sağlıyor.

Ariston Thermo Pro R model termosifonunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

6. Yüksek sıcak su kapasiteli bir termosifon arayanlara

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En iyi elektrikli termosifon arayışınıza bir alternatif de Protherm DT4 80 LT olabilir. Bu duvar tipi elektrikli termosifon 80 litrelik kapasitesi ile kalabalık ailelerin sıcak su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. Titanyum katkılı emaye kazanı ile uzun ömürlü bir kullanım sağlayan bu cihaz, ayrıca donmaya karşı koruma özelliğiyle de cihazı koruyor. Magnezyum anot koruma özelliği ile de korozyonun önüne geçerek kullanım ömrünü uzatıyor. 8 ila 75 derecelik sıcaklık aralığına sahip olan ve 1800 W gücü ile çalışan cihaz düşük enerji tüketimi ile öne çıkıyor.

Geniş sıcak su kapasiteli bu termosifonu incelemek için buraya tıklayın.

7. Ekstra hijyen arayanlara

Beyaz eşya ve ev elektroniği denildiğinde akla ilk gelen markalardan Vestel'in TRV-80 E adını verdiği, beyaz görünümü ve siyah kontrol paneliyle son derece şık bir görünüme sahip olan bu termosifon modeli; aşırı ısınma emniyeti, susuz çalışma emniyeti ve düşük voltaj koruması başta olmak üzere 5 farklı koruma sistemiyle çok güvenli bir kullanım sunuyor. Bununla birlikte verimli ısı izolasyonu ile de enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Ayrıca 80 litrelik kapasitesi sayesinde en kalabalık ve büyük ailelerin bile sıcak su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor. 35-80 dereceleri arasında bir sıcaklık ayarı bulunan bu cihaz, antibakteriyel koruması ile de ekstra hijyenik bir kullanım sağlıyor.

Vestel'in kaliteli malzemesi ve hijyenik kullanımı ile öne çıkan bu termosifon modeline buraya tıklayarak göz atabilirsiniz.

8. Akıllı bir termosifon arayanlara

Beyaz eşya kategorisinin en sık tercih edilen markalarından Arçelik'in T7380 E BS termosifon modeli akıllı hafıza özelliği ile dikkat çekiyor. Cihaz, bu özelliği sayesinde önceki ayarlarınızı hafızasına kaydederek otomatik sıcak su hazırlayabiliyor ve sizi her kullanımda "Termosifon kaç derecede durmalı?" sorusundan kurtarıyor. Aşırı ısınma emniyeti, donma emniyeti, susuz çalışma emniyeti ve yüksek basınç emniyet valfi ile maksimum güvenlik sağlıyor. 80 litrelik kapasitesi ile de kalabalık ailelerin sıcak su ihtiyacını rahatlıkla karşılıyor. Maksimum 13 bar basınca kadar çıkabilen bu cihaz, NTC sensörü ile de kullanım kolaylığı sunuyor.

Arçelik markasının akıllı hafızaya sahip bu termosifonunu incelemek için buraya tıklamanız yeterli.

9. Enerji tasarrufuna öncelik verenlere



Beyaz eşya kategorisinin önde gelen markası Arçelik'in alt markası olan Altus'un Al 880 adını verdiği, 80 litre kapasiteli bu termosifonu da "En iyi termosifon markası hangisi?" sorunuza alternatif bir ürün olabilir. Altus markasının bu termosifonu, 2000 W gücünde çalışıyor. Bu cihaz, monoblok poliüretan izolasyonu sayesinde suyu uzun süre aynı sıcaklıkta tutabiliyor ve enerji tasarrufuna katkıda bulunuyor. Bu termosifon aşırı ısınmadan korumasının yanında, IP 24 koruma sertifikasına da sahip. Bu özelliği sayesinde güvenli bir kullanım sunan cihaz, suyu 35 ila 75 derece arasında ısıtabiliyor.

Altus markasının bu geniş hacimli termosifonunu incelemek için buraya tıklayabilirsiniz.

10. Kaliteli ve uzun ömürlü bir alternatif arayanlara

"En iyi termosifon hangisi?" araştırması yaparken Regal'in RGL-65 MS model termosifonundan söz etmemek olmaz. 1800 W gücünde çalışan bu cihaz, 65 litrelik kapasitesiyle dikkat çeken termosifonlardan biri. Ortalama 4 ila 6 kişilik ailelerin sıklıkla tercih ettiği bu termosifon, 10 bar basınca kadar çalışabiliyor. Aşırı ısınma emniyeti ve yüksek basınca karşı emniyet ventili ile güvenli bir kullanım sağlarken, verimli ısı izolasyonu ile de enerji kaybının önüne geçiyor. C enerji sınıfında yer alan ve 25-75 derecelik bir sıcaklık aralığına sahip bu ürün en sık tercih edilen termosifon modelleri arasında yer alıyor. Bu cihaz, kaliteli titanyum malzemesi ve paslanmaz çelik rezistansı ile uzun süreli bir kullanım sunuyor.

Regal markasının bu çok tercih edilen termosifonunu incelemek için buraya tıklayın.

11. Suyun en hızlı ve güvenli şekilde ısınmasını isteyenlere

Isıtma teknolojisinin önde gelen markalarından Baymak'ın Dolcevita adını verdiği bu silindirik termosifon modeli beyaz rengi ile de sade bir görünüme sahip. 50 litre su kapasitesi sayesinde yeterli miktarda sıcak su ihtiyacını karşılayan bu cihaz, 2000 W gücü ile çalışıyor ve en soğuk suyu bile çok kısa bir sürede ısıtabiliyor. Bununla birlikte bu cihaz, yüksek kaliteli izolasyonu ile ısı kaybının önüne geçerek enerji tasarrufu sağlıyor. Titanyum katkılı yüksek kalite emaye ile kaplı iç deposu sayesinde uzun ömürlü bir kullanım vadediyor. Başta basınç yükselmelerine karşı çekvalfli emniyet ventili, emniyet termostat koruması ve 16A'lık sigortası olmak üzere toplam dört ayrı emniyet sistemi sayesinde güvenli bir koruma sunan bu cihaz, 35 ila 75 derece arasında sıcaklık ayarına sahip.

Baymak markasının Dolcevita adını verdiği termosifon modelini incelemek için yapmanız gereken tek şey buraya tıklamak.

12. Alman teknolojisi sevenlere

Ev elektroniği ve beyaz eşya denildiğinde Bosch'tan söz etmemek olmaz. Bosch'un RDGR5025TR adını verdiği bu termosifon modeli, turkuaz rengi ile hoş ve şık bir görünüme sahip. 50 litrelik hacmiyle son derece yeterli bir kapasiteye sahip olan bu cihaz, 1800 W ısıtma gücüyle de yüksek bir performans sunuyor. Arkadan renkli aydınlatmalı ve çok fonksiyonlu LCD display'i ile kolay bir kullanım sunan bu model, otomatik donma koruma özelliğine de sahip. Bosch'un 10 ila 75 derece arası ısı ayarı yapma imkanı sunan bu termosifonu ayrıca verimli bir enerji tasarrufu sağlayan PU monoblok gövde izolasyonu sayesinde enerji kayıplarının önüne geçiyor. Bununla birlikte, bu termosifon ECO modu sayesinde kireçlenmenin de önüne geçiyor ve enerji tasarrufunu daha da artırıyor.

Uzun ömürlü olması sebebiyle sıklıkla tercih edilen bu termosifonu incelemek için buraya tıklayın.

13. Çok kalabalık ailelere



Kombi ve termosifon gibi ısıtma cihazlarının önde gelen markası Baymak'ın Aqua Boyler adını verdiği bu termosifonu, siyah rengi ile çok şık bir görünüme sahip. Titanyum katkılı ve çift kat emaye kaplı iç deposu ile uzun ömürlü ve hijyenik bir termosifon olan bu cihaz, aynı zamanda kullanım suyu sertifikasına (PZH) da sahip. Serpantin sayesinde çok hızlı bir şekilde sıcak su üreten bu termosifon, sahip olduğu 4 ayrı emniyet sistemi ile en yüksek düzeyde güvenlik sağlıyor. 35 ve 75 dereceleri arasında ısıtma ayarına sahip olan bu termosifon, 100 litrelik kapasitesi ile çok kalabalık bir ailenin bile sıcak su ihtiyacını rahatlıkla karşılayabiliyor.

Baymak markasının siyah renkli, şık görünümlü ve yüksek kapasiteli bu termosifonunu buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz.



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