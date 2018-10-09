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Aniden yola çıkan genç ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 22:01 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Doğukan S.

Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin çarptığı Doğukan S. (15) yaralandı. Kaza anıçevredeki işyerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza akşam saatlerinde Cuma Mahallesi Elektrik sokak üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan Özgün Y.'nin (25) kullandığı 16 KIP 55 plakalı otomobil, aniden kaldırımdan sokağa koşan Doğukan S.'ye (15) çarptı. Kazanın ardından yere düşen genç yaralandı. Yaralı genç kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyi olan Doğukan S. taburcu edildi.

Kaza anı ise çevredeki bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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