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  4. Aniden yola çıktı! Trafik ışıklarına uymayan yayaya motosiklet çarptı

Aniden yola çıktı! Trafik ışıklarına uymayan yayaya motosiklet çarptı

07.03.2022 10:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te korkutan bir kaza yaşandı. Bir kişi, trafik ışıklarının bulunduğu noktada, karşı şeride geçmek için aniden yola çıktı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet ise yola çıkan o kişiye çarptı. Yoldan geçen bir otomobilin araç kamerasına yansıyan kazada, yayanın yanı sıra motosiklette bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, polisin kazayla ilgili soruşturmasının sürdüğü belirtildi.

Fatih'teki o kaza, dün gece 23.30 sıralarında Turgut Özal Millet Caddesi üzerinde yaşandı. Cadde üzerinde ilerleyen motosiklet, trafik ışıklarının bulunduğu noktada karşı şeride geçmek için yola çıkan bir kişiye çarptı. Kazada, motosikletin çarptığı yaya ve motosiklette bulunan 2 kişi yola savrularak yaralandı. Bu sırada kaza yapan motosikletin arkasından gelen otomobil, son anda durdu. Kaza anı da bu otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMA KOŞTU

Kaza ile birlikte yola savrulan yaralıların yardımına çevredekiler koştu. Yaralılar daha sonra olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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OTOMOBİL KAMERASINDA GÖRÜLDÜ

Öte yandan otomobil kamerasına yansıyan görüntülerde, motosikletin araçlara yeşil ışık yanarken ilerlediği ve yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptığı görülüyor. Yaya ve motosiklettekiler ise çarpmanın etkisi ile yola savruluyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Fatih
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