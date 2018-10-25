Aniden yola fırladı! Görenler dondu kaldı

İstanbul Sultangazi'de 'de aniden yola fırlayan bir kişiye otomobilin çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sultangazi 50. Yıl Mahallesi'nde dün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada, ani bir şekilde yola fırlayan 70 yaşındaki Mehmet Arslan'a, A.Y., yönetimindeki araç çarptı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde otomobilin çarptığı Mehmet Arslan, çarpmanın etkisiyle savruluyor. Araç sürücüsü ve çevredekiler hemen yaşlı adamın yanına koşup ambulans çağırıyor.

HASTANEYE KALDIRILDI

İlk yardım bilgisi ile yaralı Mehmet Arslan'a müdahale eden Yaşar Yıldız, ambulans gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Kazanın olduğu gün ilk yardım eğitimi aldığını söyleyen Yıldız, “Bugün ilk yardım eğitimi almıştım. Yaşlı amcamıza ilk müdahaleyi ben yaptım. Amcamızın bilinci yerindeydi. Ambulans gelene kadar amcamızın başında ben durdum" dedi.

Lütfiye Nuri Burat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mehmet Arslan'ın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi. Otomobil sürücüsü A. Y.'nin emniyette ifadesinin alındığı ve ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi.

