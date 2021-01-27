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Aniden yola fırlayan başıboş at kazaya yol açtı

27.01.2021 22:10 | Son Güncelleme:
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden yola fırlayan başıboş ata kamyonet çarptı.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde aniden yola fırlayan başıboş ata kamyonet çarptı. Araçtaki 3 kişi ölümden dönerken, yaralı at için herkes seferber oldu.
Edinilen bilgilere göre, Kozluca yolunda Ufuk D. idaresindeki kamyonet, bir anda yola çıkan başıboş ata çarptı. Kamyonetteki 3 kişi ölümden dönerken başıboş altı ise yaralandı. Olay yerine gelen trafik ekipleri önlem alarak ata başka arabaların çarpmasın önüne geçti. Yaralı at olayına gelen İnegöl Belediyesi hayvan barınağı ekipleri tarafından yapılan kontroller sırasında yol kenarına alındı. Yolda geçen bir kadın gördüğü manzara karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. Havanın yağmurlu olması nedeniyle yaralı atın üzerine yolda bulunan torba örtülerek üşümesin önüne geçildi. Yolda geçenler de meraklı bir şekilde gelip atı kontrol etti.

Trafik polisi başını okşadığı yaralı atı sakinleştirmeye çalıştı
Olay yerindeki trafik polisi de atın başını okşayarak yaralı atı sakinleştirmeye çalıştı. Uzun bir bekleyişin ardından yaralı at olayına gelen kepçeyle kaldırılarak hayvan barınağına götürüldü. Olayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor.
Kaza yapan sürücü ise atın bir anda önüne çıktığını son anda fark ettiğini ancak çarptığını söyledi. Ata çarptığı için üzgün olduğunu söyleyen sürücü, “Gördüğüm manzara karşısında üzülmemek elden değil” dedi.

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