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Anıl Altan: Babayla baş başa kalınan bir günden

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 10:15 | Son Güncelleme

Kendisi gibi oyuncu olan Pelin Akil ile evli olan Anıl Altan, kızları Alin ve Lina ile karesini sosyal medya hesabından yayınladı. Altan, paylaşımına "Babayla baş başa kalınan bir günden... Biri sarılırken, diğeri de tokasını takmamı istiyor ve bunlar aynı anda olmazsa kızıyorlar. Elimden gelenin en iyisiyle, nefesim yettiğince yanınızdayım kızlarım" notunu düştü.

Anıl Altan: Babayla baş başa kalınan bir günden

2016 yılında evlenen Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2019'da kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. 30 yaşındaki Altan, kızları ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

"BABAYLA BAŞ BAŞA KALINAN BİR GÜNDEN"

Bir kızına sarılırken, diğerinin de saçını toplamaya çalışan Anıl Altan, paylaşımına şu notu düştü:

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Babayla baş başa kalınan bir günden... Biri sarılırken, diğeri de tokasını takmamı istiyor ve bunlar aynı anda olmazsa kızıyorlar. Elimden gelenin en iyisiyle, nefesim yettiğince yanınızdayım kızlarım... (Koltuktaki Herkül'ün suratını görebilen?)

Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede 170 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

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