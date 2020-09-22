Anıl Altan: Babayla baş başa kalınan bir günden

2016 yılında evlenen Pelin Akil-Anıl Altan çifti, 2019'da kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına aldı. 30 yaşındaki Altan, kızları ile birlikte çekilen karesini sosyal medya hesabından yayınladı.

"BABAYLA BAŞ BAŞA KALINAN BİR GÜNDEN"

Bir kızına sarılırken, diğerinin de saçını toplamaya çalışan Anıl Altan, paylaşımına şu notu düştü:

Babayla baş başa kalınan bir günden... Biri sarılırken, diğeri de tokasını takmamı istiyor ve bunlar aynı anda olmazsa kızıyorlar. Elimden gelenin en iyisiyle, nefesim yettiğince yanınızdayım kızlarım... (Koltuktaki Herkül'ün suratını görebilen?)

Ünlü oyuncunun gönderisi kısa sürede 170 binden fazla beğeni ve yorum aldı.

