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Anıl Altan'dan Pelin Akil'e: İyi ki doğmuşsun güzel karım

18.04.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendisi gibi oyuncu olan Anıl Altan ile mutlu bir evlilik sürdüren Pelin Akil, 36. yaşına girdi. Eşinin doğum gününü duygusal bir mesajla kutlayan Altan, Akil'e "İyi ki doğmuşsun güzel karım, her şey seninle güzel" sözleriyle seslendi.

Anıl Altan'dan Pelin Akil'e: İyi ki doğmuşsun güzel karım

Meslektaşı Anıl Altan ile 2016'da nikah masasına oturan oyuncu Pelin Akil, 2019'da ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucağına alarak ilk kez anne olma sevincini yaşamıştı. Eşi ve çocuklarıyla mutlu aile pozlarını sık sık takiçileriyle paylaşan Akil, 36. yaşına girdi.

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Doğum gününü ailesi ve arkadaşlarıyla birlikte evlerinin bahçesinde kutlayan Akil, o anları da Instagram'dan yayınladı.

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"İYİ Kİ DOĞMUŞSUN GÜZEL KARIM"

Anıl Altan eşi Pelin Akil'in doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. Duygusal bir mesaj yayınlayan Altan, eşine "İyi ki doğmuşsun güzel karım." sözleriyle seslendi.

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"HER ŞEY SENİNLE GÜZEL"

Anıl Altan, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Birlikte heyecanlı, mutlu, sağlıklı ve miniklerimizle nice macera dolu senelerimiz olsun. Her şey seninle güzel.

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"İYİ Kİ VARSINIZ"

Pelin Akil de paylaşımına, "Şu iki gündür yaşadığım mutluluğun mimarı Anıl... İyi ki varsınız ve iyi ki doğmuşum, iyi ki de doğurmuşum Alin ve Lina..." ifadelerini not düştü.
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Yayınladığı fotoğraflarla kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören Akil'e; Akasya Asıltürkmen, Gonca Vuslateri, Belçim Bilgin, Berfu Yenenler, Petek Dinçöz, Burcu Kara, Yasemin Öztürk ve Seda Bakan gibi ünlü isimler, yaptıkları yorumlarla oyuncunun doğum gününü kutladı.

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Anıl Altan kimdir? Pelin Akil
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