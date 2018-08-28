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Anıl Çelik ve Açelya Topaloğlu aşkı bitti mi?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.08.2018 11:28 | Son Güncelleme

'Erkenci Kuş' dizisinde rol alan oyuncu Anıl Çelik bir süredir meslektaşı Açelya Topaloğlu ile aşk yaşıyordu.

Anıl Çelik ve Açelya Topaloğlu aşkı bitti mi?

Çift önce sosyal medya hesaplarından birlikte olan fotoğraflarını kaldırdı. Ardından da birbirlerini takip etmeyi bıraktı. Hal böyle olunca ayrılık iddialarının gündeme gelmesi de kaçınılmaz oldu. Ancak henüz çiftten bir açıklama gelmedi.

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ANIL ÇELİK KİMDİR?

Anıl Çelik 1 Ocak 1988 Ankara doğumlu. Beykent Üniversitesi Oyunculuk Bölümü mezunu.

Anıl Çelik dizi sektörüne 2005 yılında daha 17 yaşında iken Arka Sokaklar ve Beşinci Boyut dizileriyle adım attı.

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AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Açelya Topaloğlu; 19 Kasım 1986 yılında İzmir’de dünyaya geldi. Çocukluktan gençlik dönemine kadar dansla hep iç içe olan oyuncu, annesinin de yönlendirmeleriyle oyunculuğa yöneldi.

2009 senesinde Müjdat Gezen Konservatuarı kazandı ve 2013 yılında mezun oldu. 2008 senesinde henüz konservatuara başlamadan ilk dizisi “Aşk Yakar”da oynadı. Konservatuar ile birlikte dizi setlerine kısa bir süre ara veren Açelya Topaloğlu, sırasıyla 2009 senesinde “Arka Sokaklar” da 2012 senesinde “Eve Düşen Yıldırım”da rol aldı. Bu dönemde ayrıca Yapı Kredi Play, Garanti Bankası, Arçelik, Koroplast gibi ünlü birçok markanın reklamlarında oynadı. 2015 yılında ilk başrolünü “Kaçak Gelinler” dizisinde “Almila” karakteriyle gerçekleştirdi. Hemen arkasından “İnadına Aşk” dizisinde başrolde Karadenizli bir kız olan “Defne” karakteriyle çok ses getirdi ve çok sayıda hayran kitlesi oluşturdu.

“Sersefil Müzikali”, “Temel İçgüdü” ve Tersine Dünya” tiyatro oyunlarıyla tiyatro severler ile buluşan Açelya Topaloğlu, son oyunu “Kadınlar Filler ve Saireler” de Vahide Gördüm ve Yasemin Conka ile aynı sahneyi paylaştı ve birçok turneye katıldı.

2016 yılında yarışma programı Görevimiz Komedi adlı programda Rasim Öztekin, Burak Satıbol, Bülent Emrah Parlak, Asuman Dabak, ve Zeynep Kankonde ile birlikte jüri üyeliği yaptı. Meryem dizisinde bugüne kadar hayat verdiği karakterlerden farklı bir karakter olan Derin’i hayranlarıyla buluşturdu ve çok beğenildi.

“Arkadaşlar Arasında”, “Damat Takımı” ve “Arapsaçı” sinema filmlerinde yer alan Açelya Topaloğlu; yeni dizisi “Darısı Başımıza” dizisinde Rüya karakteri ile seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor.

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