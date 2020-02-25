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Anıl Şimşek dört ayda 50 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2020 14:28 | Son Güncelleme

'O Ses Türkiye'de Hadise'nin takımında yer alan Anıl Şimşek klip için dört ayda 50 kilo verdi. Şimşek hedefinin ise 80 kilo vermek olduğunu söyledi.

Anıl Şimşek dört ayda 50 kilo verdi

O Ses Türkiye'de Hadise'nin takımında yer alan ve söylediği şarkıların yanı sıra yaptığı danslarla da adından söz ettiren Anıl Şimşek, 'Hazır mıyız' isimli ilk single çalışmasını müzik severlerin beğenisine sundu.

Şarkısı ve çektiği klip ile kısa sürede büyük ilgi gören Anıl Şimşek, yeni şarkı için de kolları sıvadı. Şarkıcı yeni çalışmasıyla birlikte görünümünü de değiştirdi. Eski hali 150 kiloyu bulan Şimşek, dört ayda yaklaşık 50 kilo verdi.

150 kilodan 100 kiloya inen Anıl Şimşek, verdiği 50 kilonun kendisini tatmin etmediğini asıl hedefinin ikinci kliple birlikte 80 kilo olduğunu belirtti.

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Şarkıcı açıklamasında "Beni kilolu halimle sevenlerim de çoktu ama hem sağlığım hem de sahnede dans edebilmem için bu kiloları vermem şarttı. Şimdi ki görüntüm beni de çok mutlu etti, yeni şarkı ve klip için hazırım artık" dedi.

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