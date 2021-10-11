Anılarınızı kalıcı hale getirebileceğiniz en iyi aksiyon kamerası modelleri

Yalnızca maceraperestlere hitap eden bu minik ama etkili ürüne bir gün hepimizin ihtiyacı olabileceğini kim bilebilirdi ki? Hele ki Blogger'ların, Vlogger'ların altın çağını yaşadığı bu dönemde! Evet! Artık neredeyse akıllı telefonlar kadar popülerlik yakalayan aksiyon kameralarına yüzmeyi, uçmayı, kaçmayı, bisiklet sürmeyi ve kamera önünde çekim yapmayı seven herkesin ihtiyacı doğuyor. Şanslıyız ki, teknoloji de altın çağını yaşıyor ve bize yüksek çözünürlüklü, kompakt modeller sunuyor. Peki hangi aksiyon kamerası alınmalı?

Onun Gözünden Hiçbir Şey Kaçmaz! İşte karşınızda GoPro Max 360

Profesyonel çekim söz konusu olduğunda ilk akla gelen ürünlerden biri olan GoPro Max 360, aksiyon kamerası önerisi konusunda listenin başında yer alıyor. Kusursuz video çekimi için tasarlanmış olan bu ürün, kameranızı hareket ettirmeye gerek kalmadan 360°'lik bir çekim olanağı tanıyor. Önlü ve arkalı konumlandırılan iki farklı balık gözü objektife sahip olmasıyla görüntüleri dairesel olarak kaydediyor. Titreşim önleme özelliği sayesinde son derece net videolar kaydeden GoPro Max 360 yüksek çözünürlüklü fotoğraflar da çekiyor. Bu da "Aksiyon kamerası fotoğraf çeker mi?" sorusuna cevap veriyor. Size de yalnızca anın tadını çıkarmak kalıyor.

E o zaman buyurun ürünü incelemeye!

Kendisi küçük, marifeti çok büyük: DJI Osmo Action 4K

Renkli ekranıyla öne çıkan bir ürün olan DJI Osmo Action 4K, en iyi öz çekim kamerası olarak adından söz ettiriyor. Tek seferlik şarjıyla 135 dakikalık bir kullanım fırsatı sunan bu ürünle blog sayfanız veya kanalınız için içeriklerinizi ara vermeden keyifle çekebilirsiniz. Aksiyon kamerasını webcam olarak kullanma konusunda da başı çeken bir ürün olan DJI Osmo Action 4K, hareketli kamera özelliğiyle dilediğiniz an dilediğiniz yerde profesyonelce çekim yapabilmenize de imkan tanıyor. Aynı zamanda cebe sığacak kadar minik yapısı sayesinde de kolayca taşınabiliyor.

Ürünü daha detaylı incelemek için tıklayın!

YouTuber'ların göz bebeği: DJI Osmo Pocket

Son derece pratik bir kullanıma sahip olan DJI Osmo Pocket, 116 gram ağırlığı sayesinde taşınması en kolay aksiyon kamerası tavsiyesi konusunda ilk sıraya adını yazdırıyor. Ürün, üzerinde bulunan küçük ekranıyla kaydettiğiniz görüntüleri ek cihaza ihtiyaç duymadan izlemenizi sağlıyor. Videolarınızı daha büyük bir ekranda izlemek isterseniz de ürünü cep telefonunuza kolayca entegre edebilirsiniz. Üzerinde yalnızca açma ve kapama olmak üzere iki tuşu bulunan DJI Osmo Pocket, "Aksiyon kamerası nasıl kullanılır?" ve "Aksiyon kamerası kullanımı zor mu?" sorularına da basit bir cevap veriyor. Ürünü satın almak için buraya tıklayın!

O bir kahraman: GoPro Hero 9

100 TL ve üzeri alışverişlerinizde 25 TL indirim kazanmak için tıklayın!

GoPro Hero 9, birden fazla özellikle ön plana çıkan bir ürün. Dokunmatik ekranı sayesinde kamerayı kontrol etmenizi, görüntüleri anında oynatmanızı ve öz çekim yapmanızı sağlayan bu ürün, 10 metreye kadar su geçirmezlik özelliği de gösteriyor. Kayda basmadan 30 saniye önce çekime başlayarak beklenmedik anları dahi yakalamayı başarıyor. 20 MP'lik fotoğraf çekme özelliğinin yanı sıra web kamerası modu sayesinde de bilgisayarınıza bağlanabiliyor. Tüm bu özellikleriyle birlikte GoPro Hero 9 "Aksiyon kamerası ne işe yarar?" ve "Aksiyon kamerası ne için kullanılır?" sorularına kapsamlı bir yanıt veriyor.

E biz demiştik o bir kahraman diye! Ürünü incelemek için tık tık!

Eller serbest: GoPro Hero 8

Daha modern bir tasarıma sahip olan GoPro Hero 8'i, 14 farklı sesli komut ile kullanmak mümkün. Ellerinizi kullanmadan çekim yapabilmenizi sağlayan ürünü, kapalı olsa dahi hiçbir temasa girmeden, yalnızca "GoPro, turn on" komutunu vererek açabilirsiniz. Ürün, geliştirilmiş ön mikrofonuyla rüzgar sesini filtreleyerek daha temiz ve net bir ses kalitesi de sunuyor. Aynı zamanda, 1080P kalitesinde canlı yayın yapma özelliğiyle de sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazanarak "Aksiyon kamerası ile Vlog çekilir mi?" sorusunu da çarpıcı bir şekilde cevaplıyor.

Bu harika ürünü buradan satın alabilirsiniz!

Dalış partneriniz: SJCAM SJ4000

"Hangi aksiyon kamerası su geçirmez?" sorusuna yanıt arıyorsanız, SJCAM SJ4000 buna en iyi ve en etkili cevap olacaktır! Denizin derinliklerinde dahi yüksek performans sergileyen ürün, 30 metre derinliğe kadar su ve toz geçirmez. Kutu içeriğinde bulunan 23 adet aksesuarıyla da evinizde veya arabanızda güvenlik kamerası olarak tercih edilebilir. Full HD video kayıt desteğiyle 30 fps video kaydetmenizi ve bununla birlikte anılarınızı Facebook, YouTube gibi mecralarda paylaşmanızı da sağlar.

SJCAM SJ4000'i çok daha yakından tanıyıp tüm özelliklerini en ince ayrıntısına kadar incelemek için tıklayın!

İki parmağınızın arasındaki güç: SQ11 Mini

SQ11 Mini, tam anlamıyla bir fiyat-performans ürünü olarak sunuluyor. Uygun fiyatlı aksiyon kamerası almak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan bu ürün, fiyatından ve boyutundan beklenmeyecek bir performans sergiliyor. Merceğin etrafında konumlanmış olan kızılötesi LED ışıkları sayesinde karanlıkta dahi iyi bir çekim yapıyor. Ancak ürün "Aksiyon kamerası kaç saat kayıt yapar?" sorusuna 200 mAh batarya kapasitesiyle olumsuz yanıt veriyor. Önceliğiniz uzun süreli çekimler yapmaksa diğer ürünleri inceleyebilirsiniz.

Ama "Hayır! Bu ürün benim için gayet yeterli." diyecek olursanız da satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Dilimizi anlayan bir cihaz: Kingboss SL-D215

Prime üyesi olup avantajlardan yararlanmak için tıklayın!

Kingboss SL-D215, Türkçe dil desteğine sahip bir kamera olarak karşımıza çıkıyor. Kolay kullanım imkanı tanıyan özel arayüzü sayesinde herkesin rahatlıkla kullanabileceği bir ürün olma özelliği de gösteren Kingboss SL-D215, LCD ekranıyla da göz dolduruyor. 750 mAh batarya kapasitesi sayesinde kesintisiz bir şekilde çekim yapma fırsatı sunuyor. Wifi ile hızlı bağlantı kurabileceğiniz ürün aynı zamanda 4K ultra HD çözünürlüğü ile anılarınızın ilk günkü gibi taze kalmasını sağlıyor. E dilimizden de anlıyor daha ne olsun!

Ürünü satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak!

Özellikleri arasında yok yok: EKEN H9R

Eken H9R aksiyon kamerası da fiyatına göre son derece donanımlı olan bir diğer ürün. 30 metreye kadar parlak ve net görüntüler kaydedebilen bu ürün ile denizin derin ve mavi sularına korkusuzca ilerleyebilirsiniz. Sahip olduğu uzaktan kumandası sayesinde kamerayı dilediğiniz yerden yöneterek çekimleri de kontrol altına almanız mümkün. Wifi üzerinden de bağlantı yapılabilen cihaz ile ortam ışığını ayarlayarak yüksek çözünürlüklü video veya fotoğraflar çekebilirsiniz. Yanlış duymadınız! On parmağında on marifet olan bu cihaz sayesinde fotoğraf çekimi de yapabilirsiniz.

E o halde, buyurun ürünü incelemeye!

Siz nereye, Angel Eye Gri Eye aksiyon kamerası oraya!

Su altı çekim özelliği ile ön plana çıkan Angel Eye Gri Eye ile havuzda veya denizde keyifli anlarınızı kayıt altına alabilirsiniz. 30 metreye kadar su geçirmez olan bu ürün ile 1080P çözünürlüğünde videolar kaydedebilirsiniz. Hafif ve ergonomik formu sayesinde her yere kolayca taşınabilir. Aynı zamanda, sağlam ve dayanıklı yapısı sayesinde de darbelere karşı dayanıklılık gösterir. Hem su altında hem de karada net çekimler yapma fırsatı tanıyan Angel Eye Gri Eye "Aksiyon kamerası nerelerde kullanılır?" sorusunu da yanıtlıyor.

"Aradığım tam da buydu!" diyorsanız tıklayın!

