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Animal Crossing New Horizons için yüzme güncellemesi geliyor

OYUN HABERLERİ  | 29.06.2020 12:32 | Son Güncelleme

Nintendo Switch’in özel oyunları destek almaya devam ediyor. Switch’in en çok satan oyunları arasında yer alan Animal Crossing New Horizons için gelen yeni güncellemeler deniz canlıları, yeni yüzler ve denizkızı temalı mobilyalar gibi çeşitli yeni eşyalar, yüzme ve dalış yapma gibi yeni özellikler sunacak.

Animal Crossing New Horizons için yüzme güncellemesi geliyor

Bu ücretsiz güncellemeler, yaz boyunca ve ötesinde ada yaşamınıza gelen yeni deneyimlerden bazıları. Bu güncelleme 3 Temmuz 2020 tarihinde sunulacak. Ayrıca bu güncelleme ücretsiz olarak yayınlanacak.

GÜNCELLEME İLE OYUNA EKLENECEK ÖZELLİKLER VE KARAKTERLER

• Yüzme ve Dalış – New Horizons’a gelecek yüzme ve dalış özellikleri ile deniz şortunu alan oyuncular ada deniz yaşamı ile tanışabilirler. Adalarının kıyılarındaki davetkar sularda yüzerken, oyuncular adalarının ekosisteminde yaşayan deniz canlılarını keşfetmek ve toplamak için dalış yapabilirler. Müzeye olası eklemeler arayıp keşifler bağışlarken Blathers’tan eğlenceli gerçekler duymaya değer.
• Pascal Ödüllü Tarifler Getirir – Yüzerken oyuncular yeni biriyle tanışabilir! Dost ziyaretçi Pascal deniz kabuklarını seviyor gibi görünüyor ve eğer oyuncular dalış sırasında birini keşfederse, buna sahip olup olamayacağını soracaktır. Bir teşekkür olarak, denizkızı temalı DIY tariflerinden bazılarını paylaşacak.
• Gulliver? – Ücretsiz güncellemeyi indirdikten sonra, tanıdık görünen, ancak biraz farklı biri, korsan benzeri kıyafetlerle bazen kıyıda görünür. Oyuncular ona yardım teklif ettikten sonra, yardım için minnettarlığını göstermek için özel bir ödül gönderecek.

Başka bir yaz güncellemesinin Ağustos ayı başlarında yayınlanması planlanıyor. Görünüşe göre Nintendo Switch’in satış rakamları kıran oyunu uzun bir süre desteklenmeye devam edecek.

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