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Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı!

DÜNYA HABERLERİ  | 04.09.2020 17:21 | Son Güncelleme

Malezya, Endonezya ve Tayland’da sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi 18 Eylül’de Türkiye’de vizyona giriyor.

Animasyon dünyasının ilk başörtülü süper kahramanı!

Animasyon filminin bir diğer süper kahramanı ise başörtülü Yaya Yah, İslam dünyasından tam not aldı.

Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle uzun bir süre kapalı olan ve vakaların azalmasıyla birlikte sinema sektöründe hareketlilik yeniden başladı.

Malezya, Endonezya ve Tayland’da sinemalarda 4 milyondan fazla seyirciye ulaşan BoBoiBoy süper kahraman serisinin ilk sinema filmi 18 Eylül’de Türkiye’de vizyona giriyor. BoBoiBoy’un yaratacısı Monsta Stüdyoları’nın iletişim direktörü Faiz Zeynel Abidin, filmin Türkiye’de büyük bir ilgiyle takip edileceğini ve serinin ikinci filminin de Türkiye’deki gösterimini büyük bir heyecanla beklediklerini ifade etti.

BAŞÖRTÜLÜ SÜPER KAHRAMAN YAYA YAH

Animasyon filminde BoBoiBoy karakterindeki ilk başörtülü süper kahraman Yaya’da eşlik ediyor. İslam dünyasında büyük bir beğeni ile karşılanan süper kahraman Yaya Yah, çocukların da ilgisini çekiyor.

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