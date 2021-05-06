Animasyon polemiği! AK Parti'nin paylaşımına CHP'den yanıt

AK Parti'nin resmi Twitter hesabından dün paylaşılan "Yalan Üretim Merkezi" başlıklı animasyon videosu paylaşıldı.

Videoda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’a bir yalan makinasının tanıtımı yapılıyor ve tekrar edilen söylemlerle CHP’ye göndermede bulunuluyor.

CHP'DEN YANIT GELDİ

Söz konusu video sosyal medyada gündem yaratırken CHP'den yanıt gecikmedi.

"CUMA GÜNÜ AÇIKLIYORUZ"

Resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda cuma günü işaret edilerek "Sizi gidi filmciler sizi! Cuma günü saat 15.00'te gerçekleri açıklıyoruz!" denildi.



