Anime mi yoksa gerçek insan mı kimse ayırt edemiyor

Çinli manken Kina Shen, anime karakterlerini andıran tarzıyla dikkatlerini üstüne çekiyor. Dünyaca ünlü bir cosplay olan Shen kılıktan kılığa giriyor; ancak onu görenler bazen 'anime mi yoksa gerçek mi' sorusunu sormadan edemiyor.
Anime mi yoksa gerçek mi?
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Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.
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O ise oyuncak bebek gibi giyinmesine yönelik eleştirilere aldırmıyor.
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Kina'yı, Instagram'da ve Çin'in Twitteri olarak bilinen Weibo'da yaklaşık bir milyon kişi takip ediyor.
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Şenzen'de yaşayan 26 yaşındaki Kina, bu şekilde giyinmenin kendisi için bir hobi olduğunu söylüyor.
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"Kendiniz için yaşadığınız sürece başka bir şeye ihtiyacınız yok" diyen Kina şöyle devam ediyor:
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"Diğer insanların ne düşündüğü umurunuzda olmasın. Biz kadınlar için önemli olan kendinden emin olarak mutlu bir bir hayat yaşamaktır."
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Oyun tanıtımlarında sahneye çıkan ve pek çok kılığa bürünen Shen, anime karakterlerininkini andıran vücudu sayesine dünya çapında üne kavuştu.
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Dünyanın her tarafından her yaş, cinsiyet, renk ve yetenek seviyesinde insanın keyifle yaptığı bir hobi cosplay.
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Özellikle video oyunu etkinliklerinde ve oyun fuarlarında sıkça karşımıza çıkıyorlar ve her kılıkta onları görebiliyoruz.
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