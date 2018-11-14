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Anime mi yoksa gerçek insan mı kimse ayırt edemiyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.11.2018 15:07 | Son Güncelleme

Çinli manken Kina Shen'i görenler oyuncak bebek mi gerçek mi ayırt etmekte zorlanıyor. Shen, Anime karakterlerine benzeyen yüzü ve vücudu sayesinde dünya çapında üne kavuştu.

Çinli manken Kina Shen, anime karakterlerini andıran tarzıyla dikkatlerini üstüne çekiyor. Dünyaca ünlü bir cosplay olan Shen kılıktan kılığa giriyor; ancak onu görenler bazen 'anime mi yoksa gerçek mi' sorusunu sormadan edemiyor.

Anime mi yoksa gerçek mi?

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Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.
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O ise oyuncak bebek gibi giyinmesine yönelik eleştirilere aldırmıyor.
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Kina'yı, Instagram'da ve Çin'in Twitteri olarak bilinen Weibo'da yaklaşık bir milyon kişi takip ediyor.
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Şenzen'de yaşayan 26 yaşındaki Kina, bu şekilde giyinmenin kendisi için bir hobi olduğunu söylüyor.
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"Kendiniz için yaşadığınız sürece başka bir şeye ihtiyacınız yok" diyen Kina şöyle devam ediyor:
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"Diğer insanların ne düşündüğü umurunuzda olmasın. Biz kadınlar için önemli olan kendinden emin olarak mutlu bir bir hayat yaşamaktır."
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Oyun tanıtımlarında sahneye çıkan ve pek çok kılığa bürünen Shen, anime karakterlerininkini andıran vücudu sayesine dünya çapında üne kavuştu.
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Dünyanın her tarafından her yaş, cinsiyet, renk ve yetenek seviyesinde insanın keyifle yaptığı bir hobi cosplay.
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Özellikle video oyunu etkinliklerinde ve oyun fuarlarında sıkça karşımıza çıkıyorlar ve her kılıkta onları görebiliyoruz.
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Anahtar Kelimeler:
anime karakteri Kina Shen manken Çinli

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