Anime mi yoksa gerçek insan mı kimse ayırt edemiyor

Çinli manken Kina Shen, anime karakterlerini andıran tarzıyla dikkatlerini üstüne çekiyor. Dünyaca ünlü bir cosplay olan Shen kılıktan kılığa giriyor; ancak onu görenler bazen 'anime mi yoksa gerçek mi' sorusunu sormadan edemiyor.

Anime mi yoksa gerçek mi?

1 / 11 Canlı anime bebeği olarak adlandırılan genç Çinli model Kina Shen'i ilk görenler oyuncak bebek mi yoksa gerçek insan mı olduğunu ayırt edemiyor.

2 / 11 O ise oyuncak bebek gibi giyinmesine yönelik eleştirilere aldırmıyor.

3 / 11 Kina'yı, Instagram'da ve Çin'in Twitteri olarak bilinen Weibo'da yaklaşık bir milyon kişi takip ediyor.

4 / 11 Şenzen'de yaşayan 26 yaşındaki Kina, bu şekilde giyinmenin kendisi için bir hobi olduğunu söylüyor.

5 / 11 "Kendiniz için yaşadığınız sürece başka bir şeye ihtiyacınız yok" diyen Kina şöyle devam ediyor:

6 / 11 "Diğer insanların ne düşündüğü umurunuzda olmasın. Biz kadınlar için önemli olan kendinden emin olarak mutlu bir bir hayat yaşamaktır."

7 / 11 Oyun tanıtımlarında sahneye çıkan ve pek çok kılığa bürünen Shen, anime karakterlerininkini andıran vücudu sayesine dünya çapında üne kavuştu.

8 / 11 Dünyanın her tarafından her yaş, cinsiyet, renk ve yetenek seviyesinde insanın keyifle yaptığı bir hobi cosplay.

9 / 11 Özellikle video oyunu etkinliklerinde ve oyun fuarlarında sıkça karşımıza çıkıyorlar ve her kılıkta onları görebiliyoruz.

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