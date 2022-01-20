Anında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksiniz

Kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile belirti gösteren cilt hastalığı egzama için ilaçsız tedavi yöntemi olan su diyeti ise hastalara umut oluyor. Bu kapsamda egzama tedavisinde bağırsak sağlığı ve su içmenin önemli etkisi olduğunun altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Vücutta biriken toksinlerin, ağır metallerin ve atık maddelerin su diyetli ile vücuttan atılması egzama problemine çözüm oluyor. Bu tedavinin özelliği hastaya tüketebileceği bir besin ve susadığı kadar su içmesini öneriyoruz. Tedavi süreci 60 günde tamamlanıyor’’ dedi.

SU DİYETİYLE EGZAMA TEDAVİSİ

Rüzgârlı havanın etkisiyle nemini kaybeden cilt yapısı çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu problemlerin başında ise halk arasında sık rastlanan bir cilt hastalığı olan egzama geliyor. Kaşıntı, kızarıklık, döküntü ile kendini gösteren cilt hastalığı egzama tedavisinde, bağışıklık sistemini destekleyici besinlerin tüketilmesi de önem taşıyor.

Bu kapsamda çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde su diyetine başvurulması gerektiğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Egzama, kronik hastalıklarda olduğu gibi tedavisi uzun süren bir cilt hastalığı olmakla beraber tedavi edilmediğinde ciltte uzun süreli kaşıntı ve ağrılara sebep oluyor. Özellikle dirseklerde ve kollarda terleme bezlerinin az olması, vücuttaki parazit ve mantarların cilt altında birikmesine sebep oluyor. Bu sebeple su diyeti tedavisinde ki asıl amacımız vücuttaki ağır metallerin, toksinlerin, atık maddelerin, bakteri, parazit ve mantarların temizlenmesini sağlamak. Dolayısıyla vücut arınıyor, bağırsaklar rahatlıyor ve organlarda fabrika ayarlarına geri dönüyor. Böylelikle ciltte oluşan hasarlar da onarılıyor’’ diye belirtti.

SU VE BESİN DENGESİ ÖNEMLİ

Vücuda alınan besinlerin, dış faktörlerin, giyilen kıyafetlerinde egzamayı tetikleyebileceğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Su hücreleri yenileyen, cildi besleyen, cildin nem dengesinin korunmasını sağladığı için uyguladığımız tedavi de hastanın içtiği su miktarı da önem taşıyor. Egzama tedavisinde vücuda alınan besinlere dikkat edilmesi gerektiği için hastada herhangi bir komplikasyon oluşturmayacak bir besin tüketmesini öneriyoruz. Bu besinler arasından tek biri tüketiliyor.

Diyette roka, dereotu, maydanoz, limonlu semizotu salatası, bal ya da sabah öğlen akşam olmak üzere bir adet hurma ya da zeytin yer alıyor. Bu besinler arasında paketli gıda tüketimi yapılmamasını istiyoruz. Tedavi 60 gün sürüyor. 30. Günden itibaren vücutta ki egzama azalmaya başlıyor, 45. Günde ise egzama tamamen ortadan kalkıyor’’ diye belirtti.



