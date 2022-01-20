HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Anında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksiniz

Anında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksiniz

20.01.2022 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Egzama, ciltte kaşıntı, tahriş ve lekelerle ortaya çıkan bir cilt hastalığı olarak biliniyor. Sebebi kesin bilinmemekle beraber strese, cilt yapısına ve genetik faktörlere bağlı olarak da oluştuğu düşünülen egzama, Türkiye'de 1,5 milyonun üzerinde insanı etkiliyor.

Anında azalıyor! Bu görüntüye günler içinde veda edeceksiniz

Kaşıntı, kızarıklık ve döküntü ile belirti gösteren cilt hastalığı egzama için ilaçsız tedavi yöntemi olan su diyeti ise hastalara umut oluyor. Bu kapsamda egzama tedavisinde bağırsak sağlığı ve su içmenin önemli etkisi olduğunun altını çizen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Hamit Çelik, ‘’Vücutta biriken toksinlerin, ağır metallerin ve atık maddelerin su diyetli ile vücuttan atılması egzama problemine çözüm oluyor. Bu tedavinin özelliği hastaya tüketebileceği bir besin ve susadığı kadar su içmesini öneriyoruz. Tedavi süreci 60 günde tamamlanıyor’’ dedi.

SU DİYETİYLE EGZAMA TEDAVİSİ

Rüzgârlı havanın etkisiyle nemini kaybeden cilt yapısı çeşitli hastalıklara davetiye çıkarıyor. Bu problemlerin başında ise halk arasında sık rastlanan bir cilt hastalığı olan egzama geliyor. Kaşıntı, kızarıklık, döküntü ile kendini gösteren cilt hastalığı egzama tedavisinde, bağışıklık sistemini destekleyici besinlerin tüketilmesi de önem taşıyor.

1642623317_egzama

Bu kapsamda çeşitli cilt hastalıklarının tedavisinde su diyetine başvurulması gerektiğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Egzama, kronik hastalıklarda olduğu gibi tedavisi uzun süren bir cilt hastalığı olmakla beraber tedavi edilmediğinde ciltte uzun süreli kaşıntı ve ağrılara sebep oluyor. Özellikle dirseklerde ve kollarda terleme bezlerinin az olması, vücuttaki parazit ve mantarların cilt altında birikmesine sebep oluyor. Bu sebeple su diyeti tedavisinde ki asıl amacımız vücuttaki ağır metallerin, toksinlerin, atık maddelerin, bakteri, parazit ve mantarların temizlenmesini sağlamak. Dolayısıyla vücut arınıyor, bağırsaklar rahatlıyor ve organlarda fabrika ayarlarına geri dönüyor. Böylelikle ciltte oluşan hasarlar da onarılıyor’’ diye belirtti.

1642623297_water

SU VE BESİN DENGESİ ÖNEMLİ

Vücuda alınan besinlerin, dış faktörlerin, giyilen kıyafetlerinde egzamayı tetikleyebileceğini belirten Dr. Hamit Çelik, ‘’Su hücreleri yenileyen, cildi besleyen, cildin nem dengesinin korunmasını sağladığı için uyguladığımız tedavi de hastanın içtiği su miktarı da önem taşıyor. Egzama tedavisinde vücuda alınan besinlere dikkat edilmesi gerektiği için hastada herhangi bir komplikasyon oluşturmayacak bir besin tüketmesini öneriyoruz. Bu besinler arasından tek biri tüketiliyor.

1642623280_female_hands_glass_water

Diyette roka, dereotu, maydanoz, limonlu semizotu salatası, bal ya da sabah öğlen akşam olmak üzere bir adet hurma ya da zeytin yer alıyor. Bu besinler arasında paketli gıda tüketimi yapılmamasını istiyoruz. Tedavi 60 gün sürüyor. 30. Günden itibaren vücutta ki egzama azalmaya başlıyor, 45. Günde ise egzama tamamen ortadan kalkıyor’’ diye belirtti.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...Koronavirüs geçirenlerde görülüyor! Uzman isim uyardı: 1 veya 3 ay...
Kendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişlerKendini benzinle yakan kömürcü Süleyman Ekici'nin çocukları isyan etti: Elleri belinde izlemişler
Faydalarını öğrenince her sabah içmeye başlayacaksınızFaydalarını öğrenince her sabah içmeye başlayacaksınız
Anahtar Kelimeler:
egzama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

O hareketi hiç yapmayacaktın Çağlar! Milli futbolcumuz, İngiltere'de alay konusu oldu

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

MEB'den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren karar! Süre uzatıldı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Altın ve dolar için geri sayım başladı

Yürek yakan konuşma: Uykum geliyor anne...

Yürek yakan konuşma: Uykum geliyor anne...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Hırsızı öldüren ev sahibi: Yatak odası kapısını açtığımda...

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

Bakan Koca duyurdu! Türkiye'de başlıyor, dünyada bir ilk olacak

İlginizi Çekebilir

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Başından kalkmak istemeyeceğiniz televizyonlar

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Aşı olan çok sayıda kişi isyan ediyordu! Sebebi ortaya çıktı…

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Saç dökülmesine karşı en etkili ve en iyi şampuan önerileri

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Ulaşıma kar engeli! Çift taraflı kapanan yol, ulaşıma açıldı

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

Selçuk Bayraktar'dan ABD'li profesöre cevap!

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

İnternet ve telefon aboneliklerinde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.