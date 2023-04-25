Anında hazırlanan kısır tarifi! Tam kıvamında kısır nasıl yapılır?

Çay saati lezzetleri denildiğinde ilk akla gelen yemekler arasında yer alan kısır tarifi oldukça seviliyor. Kısırın farklı farklı tarifleri bulunuyor. Ancak aşağıda yer alan kısır tarifi her damak tadına uygun bir lezzette. 10 dakikada hazırlanan kısır nasıl yapılır merak ediyorsanız bu kısır tarifine bakabilirsiniz.
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