Anıt ağaç zararlı böceğe teslim oldu

Mersin’in Mut ilçesindeki Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda tescilli 5 anıt ağaçtan biri olan bin yaşındaki çınar ağacı zararlı böceğe teslim oldu.

Böceklerin zarar vermesi nedeniyle gövdesinde çatlaklar oluşan çınar ağacının etrafı çitle çevrildi. Mut Belediyesi de astığı levhada, “Çınar ağacının gövdesindeki çürüme ve çatlamadan dolayı Çevre Şehircilik Müdürlüğünün 26 Ağustos 2019 tarihli yazısına istinaden güvenlik gerekçesiyle ağacın bakımı yapılıncaya kadar geçici olarak kapatılmıştır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin tehlikeye atmaması için ağaç altında durmamaları önemle rica olunur” diye uyardı.

Mut Ziraat Odası Başkanı Hıdır Kar, bin yıllık anıt ağaç olarak tescilli çınar ağacının, zararlı böcek ve bakterilerin istilasına uğradığını ifade ederek, "Şuan asırlık çınar ağacının çürüyen kısımları böcek tahribatına maruz kalmasından dolayı gövde kısmının çürümesi sonucu, çınar ağacının gövde kısmında büyük yarılma meydana gelmiştir. Buda her gün büyümekte olup eğer yetkililerin önlem almaması durumunda devrilme tehlikesi büyüktür. Çınar ağacının gövde kısmının etrafı çevrilmesine rağmen dallarının büyük ve uzun olmasından dolayı devrilmesi durumunda çevresinde gölgeleyen vatandaşlara zarar vereceğinden dolayı yetkililerin bir an önce tedbir alıp eski haline kavuşturulmasını istiyoruz” dedi.