Anıt ağacın zeytinlerinin yağı 20 bin liraya satıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, yaklaşık 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmayla 20 bin liraya satıldı.
Mut Kaymakamlığı ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "4'üncü Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu", Çınaraltı Parkı'nda yaklaşık 1300 yıllık anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinlerden çıkarılan yağın açık artırmayla satılmasıyla başladı. İş adamı Abdullah Kestel, 2,5 litrelik zeytinyağını 20 bin lira bedelle almaya hak kazandı.
Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, açılışta yaptığı konuşmada, kentteki zeytin üretiminin önemli bir kısmının Mut ilçesinden organik olarak karşılandığını söyledi.
Üreticilerin bir yıllık emeğini ülkenin beğenisine sunduğunu vurgulayan Akyüz, "Yıllık 200 bin tonu aşan üretimle bu alanda önemli bir pay sahibiyiz. Son yıllarda kurumlarımızla tanıtım atağına geçtik ve 4 yıldır önemli mesafe aldık. Artık Mut zeytini ve yağı için bir marka değeri oluştu." dedi.
Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.
İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay da açılış konuşmalarının ardından zeytin ve zeytinyağının faydaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.
Zeytin ve zeytinyağının şifa olduğunu anlatan Karatay, zeytin ağaçlarının hayatın kaynağını oluşturduğunu ifade etti.
"Hepimiz gelip geçiciyiz ancak zeytin ağaçları hep ayakta." diyen Prof. Dr. Karatay, şöyle konuştu:
"Zeytin ağacı, bitkisiyle, meyvesiyle, meyvesinin suyu olan yağı ve yaprağıyla bize sağlık vermektedir. Milattan önce 5'inci yüzyılda Hipokrat, zeytin yaprağı çayı kullanarak kolerayı tedavi etti. Zeytin yaprağının çayını kullanarak mide ülserini tedavi ediyor. Zeytin yaprağı çayının da bağışıklık sistemini kuvvetlendirici özelliği var."
Canan Karatay, vatandaşlara zeytin ağaçlarını kesmemeleri uyarısında bulunarak, bunun bir suç olduğunu da sözlerine ekledi.
İlçe yöneticileri ve Karatay, etkinliğin ardından ilçe merkezinde durdurdukları araçların sürücülerine zeytinyağı hediye etti.
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