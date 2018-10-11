Anıt ağacın zeytinlerinin yağı 20 bin liraya satıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, yaklaşık 1300 yıllık anıt ağaçtan toplanan zeytinlerden çıkarılan 2,5 litre yağ, açık artırmayla 20 bin liraya satıldı.

Mut Kaymakamlığı ve belediyenin iş birliğinde düzenlenen "4'üncü Mut Zeytin ve Zeytinyağı Sempozyumu", Çınaraltı Parkı'nda yaklaşık 1300 yıllık anıt zeytin ağacından elde edilen zeytinlerden çıkarılan yağın açık artırmayla satılmasıyla başladı. İş adamı Abdullah Kestel, 2,5 litrelik zeytinyağını 20 bin lira bedelle almaya hak kazandı.

Kaymakam Mehmet Ali Akyüz, açılışta yaptığı konuşmada, kentteki zeytin üretiminin önemli bir kısmının Mut ilçesinden organik olarak karşılandığını söyledi.

Üreticilerin bir yıllık emeğini ülkenin beğenisine sunduğunu vurgulayan Akyüz, "Yıllık 200 bin tonu aşan üretimle bu alanda önemli bir pay sahibiyiz. Son yıllarda kurumlarımızla tanıtım atağına geçtik ve 4 yıldır önemli mesafe aldık. Artık Mut zeytini ve yağı için bir marka değeri oluştu." dedi.

Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz da belediye olarak çiftçilerin her zaman yanında olduklarını dile getirdi.