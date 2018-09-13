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Anıtkabir'de Atatürk'e hakaret eden Safiye İnci hakkında ara karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 15:14 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret ettiği video görüntüsü sonrası tutuklanan Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Anıtkabir önünde Atatürk'e hakaret içeren video çeken Safiye İnci, isimli kadının videosunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından büyük tepki yükselmişti. Olayın ardından Safiye İnci, 'Atatürk'e hakaret'ten tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

TUTUKLULUK HALİ SÜRECEK

Mahkemenin verdiği ara kararda Safiye İnci'nin çıkarıldığı mahkemece tutukluluk halinin devamına karar verildi.

SAFİYE İNCİ NE DEMİŞTİ?

Safiye İnci, "Çok utanıyorum. Keşke gelmeseydim diyorum. Çok ısrar ettikleri için geldim. Atatürk'ü zerre kadar sevmiyorum. Türkiye'yi de Atatürk kurtarmadı. Hani Tayyip'i sevmeyen Atatürkçüler var ya, Atatürk Tayyip'in b... bile olamaz" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Safiye İnci Atatürk Anıtkabir

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