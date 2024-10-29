Anıtkabir'de dikkat çeken karşılaşma! Dervişoğlu, urgan attığı Bahçeli ile tokalaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçen hafta tarihi bir çıkışa imza attı ve PKK elebaşı Abdullah Öcalan için çağrıda bulundu. Bu duruma en sert tepki gösterenlerden biri İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu oldu.

"AL ŞİMDİ BU İPİ BAŞININ UCUNA AS"

Partisinin grup toplantısında konuşan Dervişoğlu, "Bahçeli, Erdoğan'a 'Ben asamadım, sen as' demişti. Madem ki milattır, o zaman onun da bir hatırası olsun. Bu büyük milletin anılarını yok ettiniz. Bu büyük milletin geleceğini katlettiniz. Al şimdi bu ipi baş köşede başının ucuna as" diyerek tepki göstermişti.

BAHÇELİ URGANI ODASINA ASTI

MHP cephesinden bu duruma çok sert tepkiler gelirken, Bahçeli atılan urganı istemiş ve odasına İYİ Parti'nin gönderdiği poşetle asmıştı.

ANITKABİR'DE TOKALAŞTILAR

İkili arasında gerilimin ardından bugün dikkat çeken bir olay yaşandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devlet erkanının Anıtkabir'e ziyaretinde Dervişoğlu ve Bahçeli tokalaştı. O anlar ise kameralara yansıdı.