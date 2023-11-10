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Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare: Erdoğan, Özel ve Bahçeli! CHP'deki 'değişim' sonrası bir ilk

10.11.2023 10:55 | Son Güncelleme:
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Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım'ı anma yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de bugün sık sık hatırlanacak bir an objektiflere yansıdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel ve MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yer aldığı o fotoğraf hızla gündeme oturdu.

Anıtkabir'de gündeme damgasını vuracak kare: Erdoğan, Özel ve Bahçeli! CHP'deki 'değişim' sonrası bir ilk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin 8. Genel Başkanı Özgür Özel bugün Anıtkabir'de sık sık hatırlanacak bir kare verdi. Kemal Kılıçdaroğlu ile sert tartışmalar yaşayan Erdoğan'ın yeni CHP lideriyle tokalaştığı o fotoğraf hızla gündeme oturdu.

CHP'deki değişim taraftarları hedefine ulaştı ve yeni genel başkan Özgür Özel seçildi. Kılıçdaroğlu'ndan koltuğu devralan CHP lideri bugün Anıtkabir'i ziyaret eden devlet erkânı arasında yerini aldı.

Anıtkabir'deki tören programında devlet erkânıyla tokalaşan Cumhurbaşkanı Erdoğan Özgür Özel ile de el sıkıştı. Dikkat çeken o karede MHP lideri Devlet Bahçeli de yer aldı.

Erdoğan Bahçeli ile de tokalaşıp kısaca sohbet etti.

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Özgür Özel Recep Tayyip Erdoğan
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