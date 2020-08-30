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Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2020 19:53 | Son Güncelleme

30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törende 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları atıldı. CHP'li Muharrem İnce'den ve eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş'tan tepki geldi.

Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganlarına İnce ve Yarkadaş'tan tepki

Ankara’da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 98’inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir’de tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı.

Tören sırasında sınırlı sayıda ziyaretçi alınan Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganları atıldı.

MUHARREM İNCE: REZİLLİKTİR, SAYGISIZLIKTIR

Anıtkabir'de tören sırasında "Recep Tayyip Erdoğan” sloganları atılmasına Muharrem İnce’den tepki geldi.

Muharrem İnce şu ifadeleri kullandı:

"Anıtkabir’e getirilen amigoların organize bir şekilde orada slogan atması rezilliktir, saygısızlıktır. Anıtkabir’de ne slogan atılır ne de şov yapılır. Sadece bu toprakların kurtarıcısı ve ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygı gösterilir, minnet duyulur, dua edilir."

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BARIŞ YARKADAŞ: SAYGISIZLIĞIN DİK ALASI

Eski CHP Milletvekili Barış Yarkadaş da sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

"Saygısızlığın dik alası! Her sefer aynı rezalet yaşanıyor. Adab usül bilmeyenler ve kabre saygısı olmayanlar, bu mekanda slogan atılamayacağını bilmiyor mu? Ya da bilerek mi yapılıyor bu rezalet? Her ikisi de terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır. Slogan atanları kınıyorum."
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