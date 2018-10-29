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Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.10.2018 14:49 | Son Güncelleme

Cumhuriyet'in 95. yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de düzenlenen törenler esnasında geniş güvenlik önlemleri alındı. Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı personeli tarafından Anıtkabir'e getirilen 'İhasavar cihazı' dikkat çekti.

Anıtkabir'de üst düzey güvenlik önlemi... İhasavar getirildi!

Sözcü gazetesinden Yavuz Alatan'ın haberine göre, İhasavar, düşman unsurlar tarafından keşif, casusluk, taciz, silahlı saldırı ve bombalama amaçlı olarak kullanılan İnsansız Hava Araçlarına (İHA) müdahale için ASELSAN tarafından geliştirildi.

ihasavar-anitkabir

Aktif karıştırma uygulamasına sahip olan İhasavar'lar, uydu, veri ve görüntü aktarım frekanslarının tamamını aynı anda karıştırarak İHA'lardan kaynaklanabilecek tehditleri yok ediyor, anteni ile de etkinlik mesafesini arttırıyor.

ihasavar-anitkabir-2

İhasavarlar, şarj edilebilir yüksek kapasiteli lion bataryaları sayesinde 1,5 saat süreyle kesintisiz biçimde kullanılabiliyor ve dizüstü bilgisayar aracılığıyla programlanıp, eksi 30 ile artı 50 derece sıcaklıklarda da etkisini sürdürüyor.


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Anahtar Kelimeler:
ihasavar insansız hava aracı İHA Ankara Anıtkabir

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bir tanede keşke torpilsavar yapsanız da torpilsiz devlete işe girme imkanı olsa
neden bu korku
bana bunlarla gel başkan.
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