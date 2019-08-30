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Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 10:23 | Son Güncelleme

Anıtkabir'de 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı metinde "Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız" mesajını verdi.

Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

30 Ağustos Zafer bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere yazdığı metinde "Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız" mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Anıtkabir 30 Ağustos Zafer Bayramı

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