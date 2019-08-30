Anıtkabir'de Zafer Bayramı töreni! Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli ve Akşener de katılıyor

30 Ağustos Zafer bayramı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet erkanının Anıtkabir ziyareti ile başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyaset dünyasından çok sayıda isim Aslanlı Yol'dan yürüyerek Anıtkabir'e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı ve deftere yazdığı metni okudu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan deftere yazdığı metinde "Cumhuriyeti canımız pahasına koruyacağız" mesajını verdi.
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