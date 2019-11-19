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Anıtkabir'deki gençlere küfür olayında flaş gelişme! AK Partili yöneticiden açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 11:14 | Son Güncelleme

AK Parti Kocaeli İl Teşkilatı yöneticileri, Anıtkabir’de “Recep Tayyip Erdoğan” sloganı atan gençlere küfür eden ve tutuklanarak cezaevine gönderilen Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaeli’de meydana gelen olayda Mehmet Avcı isimli bir şahıs, sosyal medyada paylaştığı videoda, 10 Kasım’da Anıtkabir’i ziyaret eden Recep Tayyip Erdoğan için slogan atan gençlere küfür etti. Yaşanan olayın ardından Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahıs sevk edildiği Kocaeli Adliyesi’nden adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasının ardından tekrar yayınladığı bir videoda insanları hedef alarak hakarette bulunan şahıs, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı.

SUÇ DUYURUSU

AK Parti Kocaeli teşkilatı, bugün Kocaeli Adliyesi önünde toplanarak Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti ilçe başkanları, Ak Partili ilçe belediye başkanları, parti yönetici ve üyeleri Kocaeli Adliyesi önünde toplandı. AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, AK Parti ilçe başkanları, Ak Partili ilçe belediye başkanları adliyeye girerek Mehmet Avcı hakkında suç duyurusunda bulundu.

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"ÇOK BÜYÜK BİR TEPKİ VE ÖFKE..."

Yapılan suç duyusunun ardından basın açıklaması yapan AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, şahsın paylaştığı videoda Ak Parti’yi hedef aldığını belirterek, “Şüpheli Mehmet Avcı, bahse konu bu çirkin paylaşımında, Anayasal çerçevede örgütlenmiş, milyonlarca üyesi bulunan, yapılan demokratik ve şeffaf seçimlerle halkın büyük çoğunluğunun desteğini alarak iktidara AK Parti’ye, Partinin liderine ve mensuplarına karşı galiz ve katlanılması mümkün olmayan saldırıda bulunmuştur. Şüpheli söz konusu paylaşımını yaparken kin ve öfke dolu bir dil kullanmıştır. AK Partililerin şahıslarına, ailelerine, kızlarına ve çoluk çocuklarına dil uzatmış, uygunsuz ve yakışıksız benzetme ve yakıştırmalarda bulunmuştur. Şüphelinin paylaştığı bu sözler parti camiamızda çok büyük bir tepki ve öfke oluşturmuştur” dedi.

Sözlerini sürdüren Ellibeş, “Demokratik bir ülkede özgür düşünce ve serbest tartışma esastır. Ancak hakaret ve sövgüye mahal yoktur. Hele hele top yekun bir kitleyi hedef alan saldırılar çok tehlikelidir. Demokratik barış ortamını zedeler, toplumsal istikrarı yok eder. Bu nedenle Şüpheli Mehmet Avcı’nın sözleri, AK Parti camiasını ve Liderini hedef alsa da, bu sözler toplumu kin ve nefrete sürükleyen, bölücülük oluşturan sözlerdir. Bu nedenle bu sözleri tolere edilemez, hoş görülemez. Yine belirtmek gerekir ki hakaret acziyettir, fikir fukaralığıdır ve aynı zamanda suçtur. Bu nedenle şüpheli hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada açılacak davaya şikâyetçi olarak katılmak amacıyla AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş olarak ben, başkan yardımcılarım, yönetim kurulu arkadaşlarım, ilçe başkanlarım ve yönetimleri olarak Sayın Başsavcılığa başvurumuzu yapmış bulunuyoruz” diye konuştu.

Yapılan basın açıklamasının ardından partililer, adliyeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

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