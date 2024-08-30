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  4. Anıtkabir'deki törene katılmamıştı! Özgür Özel Dumlupınar'dan Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterdi: Burası babasının yeri değil

Anıtkabir'deki törene katılmamıştı! Özgür Özel Dumlupınar'dan Bakan Yerlikaya'ya tepki gösterdi: Burası babasının yeri değil

30.08.2024 13:38
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Devlet erkanının 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlediği Anıtkabir ziyaretine CHP lideri Özgür Özel katılmamıştı. Dumlupınar'da halka seslenen Özgür Özel, buradaki törende ise muhalefete konuşma hakkı verilmediğini belirterek tepki gösterdi. Bakan Yerlikaya'ya yüklenen Özel, "Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri" diye konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 30 Ağustos programı kapsamında Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde İlk Hedef Anıtı önünde halkla buluştu. Özel, Dumlupınar'da düzenlenen resmi programda muhalefete konuşma hakkı verilmediğini ifade ederek tepkisini dile getirdi. Kendisinin aranarak protokol konuşmasında söz verilmediğini belirten Özel "Biz bugün ellerimizde bayraklarla o resmi törene gitsek, orada konuştuğumuzda bu yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar" dedi.

MAHCUP ŞEKİLDE ARADILAR: "PROTOKOL KONUŞMALARINDA SÖZÜNÜZ YOK"

  • Resmi törenlerin programı geldi, mahcup şekilde aradılar. 'Sayın genel başkanım protokol konuşmalarında sözünüz yok' dediler. Amasya'ya gittik vardı, Türkiye'nin dört bir yanına gidiyoruz, var. Niye yok, vali bey korkuyor. Korksun. Bakandan emir bekliyor, sorsun.

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"NORMALDE BURAYA BAKAN GELMİYOR, BEN GELİNCE İKİ BAKAN GELİYOR"

  • Normalde buraya bakan gelmiyor biliyorsunuz. Ben gelince önce Spor Bakanı, sonra İçişleri Bakanı geliyor... Ana muhalefet partisi protokolde üçüncü sırada. Yerlikaya, çocuğunun düğününe çağırsa misafir gideyim de burası babasının yeri, evladının cemiyeti değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti'nin yeri.

"ÖZEL KALEMLERİ DAHA DEMİN ARADI"

  • Ben emekli öğretmen çocuğu Özgür Özel olarak, Manisalı eczacı olarak geleyim oturayım. Ama Türkiye'nin son seçimlerinde birinci partisinin genel başkanı, genel seçimlerde Anayasa'da tarifli ana muhalefet lideri, Türkiye'nin birinci partisi olarak sen gel otur biz konuşalım, sen dinle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanı sana kendini ezdirir mi

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  • Özel kalemleri daha demin aradı, 'Aman genel başkan gelsin.' Neymiş, orada oturacakmış. Oturun Ali Bey oturun, bu sene oturun, Allah nasip ederse seneye de oturun. Sonra yerinizde yeller eser. Devletin her protokolüne uyuyoruz.

"ANKETLERDE ÖNE ÇIKIYORUZ DİYE FORMÜLÜ BULMUŞLAR"

  • Meselenin özünü söyleyeyim. Bunlar anket yaptırmış. CHP hep önde çıkıyor ya, şimdi formülü bulmuşlar: "Özgür bey her törene katılıyor, kimseyle Anıtkabir'de el sıkışmadan, hatır sormadan geçmiyor. Bu normalleşme onlara yarıyor. Biz çatışmaya geçelim. Ekonomi de kötü, hemen kavga edip onları şeytanlaştırmalıyız."

"O RESMİ TÖRENE GİTSEK YALANLARI BOŞA ÇIKACAK DİYE PROVOKE ETMEK İSTİYORLAR"

  • Diyeceklermiş ki "Açsın, işsizsin, güvencesizsin ama tehlike büyük, oyunu bize vermelisin. Yoksa bayrağı indirip ezanı dindirecekler." Biz bugün ellerimizde bayraklarla o resmi törene gitsek, orada konuştuğumuzda bu yalanları boşa çıkacak diye bizi bir şekilde provoke etmek istiyorlar.

"BİZ OLMASAK O TÖREN OLMAZDI"

  • Oraya gitsek gideriz, o konuşmayı yapsak yaparız ama CHP olarak öyle bir resmi törende öyle bir kavganın tarafı olamayız. Biz bu ülkeyi kuran iradeyiz, biz olmasak o tören olmazdı orada. Daha çok çalışacağız. En kısa zamanda oraya CHP'li bir cumhurbaşkanı, CHP'li bakanları götüreceğiz.

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"ONLARIN YAPTIĞI AYIBI BİZ ONLARA YAPMAYACAĞIZ"

  • Buradan ilan ediyorum ki o törenleri biz düzenlediğimizde, o törenlerde bir muhalefet partisi yöneticisi, lideri geldiğinde mutlaka ona da konuşma verilecek. Onların yaptığı bu ayıbı biz onlara yapmayacağız. Çünkü biz onlar gibi kutuplaşmadan medet uman bir parti değil, bu milletin tamamını kucaklayan Cumhuriyet Halk Partisi'yiz.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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Özgür Özel
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