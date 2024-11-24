Anıtkabir'in eşsiz görüntüsü büyüledi! Ankara, İstanbul beyaz örtüyle kaplandı; kar yağışı devam edecek mi? Meteoroloji açıkladı

Birçok ilden kar görüntüleri gelmeye devam ediyor. Ankara'da başta Anıtkabir olmak üzere beyaz örtüyle kaplanan noktalar görenleri büyüledi. Vatandaşlar bol bol fotoğraf çekti. Kemikli rampalarının yoğun kar yağışı altında kalması ulaşımı güçleştirirken ekipleri harekete geçirdi. İstanbul'da gece saatlerinde yine kar yağışı etkili oldu. Sinop'ta etkili olan kar yağışı bir nevi şaşkınlık bile yarattı. Peki önümüzdeki günlerde kar yağmaya devam edecek mi, nerelere kar yağacak, İstanbul ve Ankara dahil mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu tahminini paylaştı.

BAŞKENT BEYAZA BÜRÜNDÜ

Ankara, zaman zaman etkisini artıran kar yağışı sebebiyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kent merkezini etkisi altına alan ve bazı bölgelerden zaman zaman yoğunlaşan kar yağışıyla şehrin cazibe merkezi olan parklarda kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Başkenti kaplayan kardan dolayı Anıtkabir, Ulus Meydanı ve Sıhhiye çevresi ve Kuğulu Park da beyaza büründü.

Güzel görüntüler oluşan Kuğulu Park'a gelen vatandaşlar, bol bol fotoğraf çekilip anın tadını çıkardı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ulaşımın kardan olumsuz etkilenmemesi için ana yollarda, ilçe belediye ekipleri de sokak ve caddelerde tuzlama ile kar küreme çalışması yapıyor.

Trafik polislerinin ana arterlerde önlem aldığı kentte bazı sürücüler kardan dolayı zor anlar yaşadı.

KARADENİZ’İ İSTANBUL’A BAĞLAYAN KEMİKLİ RAMPALARI KAR YAĞIŞI ALTINDA

Karabük merkez ve bazı ilçelerinde kar yağışı etkisini artırırken, Karadeniz’i İstanbul’a bağlayan Kemikli rampaları yoğun kar yağışı altında kaldı.

Eskipazar ilçesine bağlı Kemikli rampalarında devam eden kar yağışı sonrası Karayolları ekipleri yolun ulaşıma kapanmaması için kürüme çalışmaları başlattı.

Hava sıcaklığının eksi 4 olduğu bölgede olası dona karşı ekipler Gerede Gişeleri’ne kadar yol boyunca tuzlama çalışması başlattı.

Karabük’ün Ovacık ilçesinde ise etkili olan yağış sonrası kent merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı ulaştı.

İSTANBUL’UN YÜKSEK KESİMLERİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul’un yüksek kesimlerde kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yollar beyaz örtüyle kaplandı.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi.

Yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle araçların üstü ve yol kenarları kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı.

Şehir merkezinde yağış, etkisini sulu kar olarak gösterdi.

Kar yağışı Ataşehir Kayışdağı’nda kaydedildi.

SİNOP’TA KAR YAĞIŞI

Sinop’un yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte kar yağışı, özellikle Çangal Dağı bölgesinde yoğun olarak kendini gösterdi.

Yoğun kar, yer yer görüş mesafesini neredeyse sıfıra indirirken, sürücülere zor anlar yaşattı.

Ayancık ilçesinin yüksek kesimlerindeki köylere ise kar aniden yağmaya başladı.

KÖYLÜLERİ ŞAŞIRTAN ANLAR

Karın başlamasıyla birlikte köylüler şaşkınlıkla o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojik yetkililer, kar yağışının önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceğini belirtti. Vatandaşlar, özellikle yüksek kesimlerde seyahat ederken dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

KAR YAĞIŞI DEVAM EDECEK Mİ, HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu (Van hariç) ile Güneydoğu Anadolu'nun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu ile Yalova, Sinop, Iğdır ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak yağış şeklinde olması beklenen yağışların, Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Ülkemizin iç ve kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

HAVALAR SOĞUYACAK

Hava sıcaklıklarının İç ve Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında hissedilir derecede (5 ila 15 derecede) azalarak mevsim normalleri altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR KUVVETLİ

Genellikle kuzeyli yönlerden orta kuvvette, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Doğu Akdeniz'in doğusu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu ile Sakarya, Bolu, Niğde, Kayseri, Sivas, Karaman, Tokat, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz’de kuzey, Güneydoğu Anadolu'da güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat), Akdeniz'in yükseklerinde kuzey yönlerden yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun genellikle karla karışık yağmur ve kar, Yalova çevreleri ve İstanbul'un Anadolu Yakasının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, Anadolu Yakası öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor. İç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 11°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Akdeniz'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Hatay, Osmaniye, Adana ve Kahramanmaraş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına (60-90 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Niğde, Karaman, Kayseri ve Sivas çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kıyı kesimlerinin yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimler ile Bolu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KASTAMONU °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde akşam saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kıyı kesimleri ile Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Van hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Iğdır ve Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin batısı ile Erzurum, Muş, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında kuzey yönlerden, güneyinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, akşam ve gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerine kadar yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

VAN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin kuvvetli yağmur ve sağanak, güney kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MARDİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

(İHA-AA)