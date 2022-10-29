Anıtkabir ziyaretinde Bahçeli'nin yüzüğü ilgi odağı haline geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da dikkatini çekti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'e ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de yer aldı.

BAHÇELİ'NİN YÜZÜĞÜ DİKKAT TOPLADI

Yüzüklere düşkünlüğüyle bilinen MHP lideri Bahçeli'nin bugün taktığı yüzük de ziyarettekilerin ilgi odağı haline geldi. Anıtkabir bahçesinde yüzüğe dikkat kesilen Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli arasında neşeli sohbet gerçekleştiği anlar objektiflerden kaçmadı.

BAHÇELİ'YE ÖZEL TASARLANDI, 10 GÜNDE HAZIRLANDI

Yüzük Bahçeli'ye 16 Ekim'deki mitinginde MYK eski üyesi ve parti üyesi Hüseyin Korkmaz tarafından hediye edildi. 'Kızıl Elma' adındaki yüzüğü Bahçeli için tasarlayan isim ise takı tasarımcısı Servet Küçükdemirel.

Korkmaz'ın Bahçeli'nin programına gitmeden önce Demirel'den Bahçeli için yüzük tasarlamasını istediği öğrenildi. Tasarımı hazırlayan Demirel, yüzüğü 10 günde tamamladı.

Yüzüğün üzerinde bozkurt figürü, üç hilal ve ay-yıldız motifleri bulunuyor.

Siyah kristal oniks taş kullanılan yüzüğün 925 ayar gümüşten yapıldığı, ayrıca üzerindeki taşın rengi İslam aleminin kıblesi olan Kabe-i Muazzama'yı temsil ettiği belirtiliyor.